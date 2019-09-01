台南麻豆文旦節　黃偉哲：擋不住地幸福柚惑

▲麻豆文旦節於總爺藝文中心登場，市長黃偉哲、地方民意代表及農會各界代表等也到場力讚文旦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南高優質文旦全面進入採收期，麻豆文旦節9月1日於總爺藝文中心登場，市長黃偉哲、地方民意代表及農會各界代表等也到場力讚文旦，黃偉哲市長大啖麻豆文旦後說，如此幸福的柚惑，體態不禁也跟著幸福起來，正值白露前的文旦口感Q彈多汁，清爽香甜，又富有豐富維他命C，鼓勵民眾一同品嘗。

黃偉哲表示，麻豆文旦產量是全台之冠，正值收成期，品質、營養成分更是行之有名。近期市府在外貿協會協助下，還將前往新加玻、加拿大等地舉辦展售會行銷農特產品，除外亦從8月中旬至9月初於國內辦理多場行銷宣傳活動，透過新農人義賣、雙首長行銷、中秋禮品展及果品評鑑活動等，為得就是替農民打通各個行銷通路，照顧台南在地農民。

去年文旦全台外銷3414公噸，較前年2437公噸增加4成，其中去年外銷大陸2380公噸為最大宗，台南市府農業局強調，除拓展加拿大市場外，也積極規畫新加坡等國家通路販售，希望維持海外大型通路農產品供貨穩定，進而爭取海外長期契約訂單。

麻豆公所至8月開始亦陸續舉辦柚園採果樂、幸福小旅行等相關體驗活動，1日更藉由文旦和野餐活動，吸引闔家至總爺藝文中心品柚同樂，現場除了有柚香市集、好柚DIY外還有食在好柚-幸福廚房活動，現場料理教學如何將文旦入菜，達到寓教於樂之目的，並藉此行銷文旦。文旦柚加工產品多樣化，包括柚子蔘、梅柚片兒、麻豆文旦蜂蜜柚子茶、柚花系列用品等，都是民眾採購好選擇。