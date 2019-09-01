　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3間五星飯店！她遭偷拍10年驚見「25個檔案」　還抓包男友偷吃10證據

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛,睡覺,昏迷.下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲被害人被偷拍裸體、下體特寫、嘿咻過程等不堪入目畫面。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

台南一名顏姓男子偷拍女友小花（化名）長達10年，直到對方發現不堪入目的檔案，全案才東窗事發，甚至他偷吃另名女子的行為也曝光，因留下檔案成為鐵證。法官依乘機猥褻罪、乘機性交罪判顏2年徒刑。

判決指出，顏男2006年到2016和小花交往，期間在三間五星級飯店、自己的租屋處，趁女友熟睡或酒醉而無法表示意見、不知抗拒之際，對她猥褻或性交行為得逞。

被害人2016年發現自己被偷拍的25個檔案，包括她的裸照、下體特寫照、嘿咻過程等不堪入目畫面，嚇得報警處理。警方獲報持法院搜索票，查扣顏男的手機、電腦和行動硬碟等物。

▼顏男偷拍女友和小三。（圖／達志／示意圖）

偷拍，照相。（圖／達志影像／示意圖）

東窗事發後，顏男背著女友偷吃另名女子小美（化名）的行為也曝光，使用同樣的偷拍手法，共有10個檔案，包括兩人的愛愛過程。

台南地院法官認為，顏男和小花為男女朋友，平日亦有性行為，僅因一時思慮未周而犯案，犯後已深感後悔，積極彌補過錯和對方和解，並給付部分賠償金額；小花亦表示願原諒被告，並請求從輕量刑。而小花和小美在一審撤回妨害秘密告訴。

法官表示，被告為滿足一己性慾，漠視小花性自主權，不僅敗壞社會善良風俗，更對她身心產生負面影響，所為實非可取；但考量被告坦認犯行，並深表悔意態度，依乘機猥褻罪、乘機性交罪判2年徒刑。全案可上訴。

ET快訊
板橋婦晨運過馬路突遭「機車猛力撞飛」！右腿斷折當場慘死
XX沒戴！夫妻慘中鏢...治好1個月又GG 　一顆藥驚揭「神
上海好市多開4小時停業！場內「偷吃、尿尿」亂象曝…她目睹全程
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

板橋婦外出晨運…過馬路遭「機車猛力撞飛」！右腿斷折當場慘死

百貨、公園、巷內激情3次　新北男「野戰小女友」下場曝光

「金曲客家歌后」腥夫偷吃　小三超嗆：婚姻破裂妻子沒責任？　

快訊／北宜公路17K「巨大落石」砸中小貨車！車身90度橫翻倒路中

3間五星飯店！她遭偷拍10年驚見「25個檔案」　還抓包男友偷吃10證據

高雄阿伯開車衝入民宅…「來回暴衝5次」撞壞8車　傻眼：我有煞車啊

讓小孩回媽媽懷抱！遠赴伊拉克帶回1歲男童　母：感謝幫助我的人

快訊／基隆八斗子漁港「不明原因」火燒船　火勢猛烈濃煙直竄天際

卡娃伊！友善校園週小學童見警察娃娃來開學　為之瘋狂搶合照

粗心騎機車掉7萬現金+筆電　Ubike男侵佔撿走…臉書求網友協尋

不滿插隊被叭！BMW國道逼車挑釁　他險失控遭追撞...調紀錄器怒檢舉

台灣人超愛越南辣妹洗頭店！ 600元貼身服務舒服到睡著...

KTV突襲全是大咖藝人　 信、曾沛慈飆唱《千年之戀》…網跪了！

台灣師傅「9道家鄉菜」征服法國人 上桌秒嗑光讚爆：白飯不夠吃啦！

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

狐狸辣妹飆慢版《瀟灑小姐》超性感！　開場秀長美腿...劉隽一看設計：聰明的選手

畫面曝光！賓士疑開過頭國道倒車　遭聯結車後方追撞...駕駛被夾慘死

洗腦歌曲《陷阱妹》在《聲林2》出現　導師全票投「屁孩」超trap！

「阿班」變成寵姑姑魔人　《只有我能喜歡妳》不許你靠近！

聲林生存週記ep2／陶晶瑩大爆李李仁敏感帶　從沒性幻想過別人...「怎麼可能！」

板橋婦外出晨運…過馬路遭「機車猛力撞飛」！右腿斷折當場慘死

百貨、公園、巷內激情3次　新北男「野戰小女友」下場曝光

「金曲客家歌后」腥夫偷吃　小三超嗆：婚姻破裂妻子沒責任？　

快訊／北宜公路17K「巨大落石」砸中小貨車！車身90度橫翻倒路中

3間五星飯店！她遭偷拍10年驚見「25個檔案」　還抓包男友偷吃10證據

高雄阿伯開車衝入民宅…「來回暴衝5次」撞壞8車　傻眼：我有煞車啊

讓小孩回媽媽懷抱！遠赴伊拉克帶回1歲男童　母：感謝幫助我的人

快訊／基隆八斗子漁港「不明原因」火燒船　火勢猛烈濃煙直竄天際

卡娃伊！友善校園週小學童見警察娃娃來開學　為之瘋狂搶合照

粗心騎機車掉7萬現金+筆電　Ubike男侵佔撿走…臉書求網友協尋

住院醫師納《勞基法》上路！　勞資雙方各有擔憂之處

板橋婦外出晨運…過馬路遭「機車猛力撞飛」！右腿斷折當場慘死

無預警「剪成男生頭」回家！　女兒脫口3個字…分手妹問號臉：真這麼想嗎

百貨、公園、巷內激情3次　新北男「野戰小女友」下場曝光

張育成8局敲安加得分　印地安人緊追光芒

愛吃澱粉胖肚子！「15部位肥胖圖」驚曝光　營養師：少吃這2樣瘦爆

「金曲客家歌后」腥夫偷吃　小三超嗆：婚姻破裂妻子沒責任？　

煙火下吃肉！超浪漫星光烤肉趴在新竹　10種餐點專人烤給你吃

淘寶99划算節曝「淘寶折學」省錢攻略　老司機剁手黨看完都要搶

柴灣警察宿舍凌晨遭包圍...區議員徐子見被捕！警放催淚彈驅離

社會熱門新聞

檢舉狂魔鬧宮廟　警上銬現行犯逮..

溜冰明日星追「包龍星」賢哥小女..

賓士國道倒車遭追撞　駕駛遭夾慘..

虐打吳小哲43秒求饒影瘋傳　主..

萬華街友包包驚見400萬現鈔　..

刑事局赴伊拉克帶回男童　母：感..

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用..

UberEats被打最新影片曝..

吳小哲慘被砸爆手腳　關鍵原因曝..

UberEats雞排店遭毆　網..

跟朋友狂甩少女20巴掌　霸凌者..

已婚男醫騙女單身交往8年露馬腳

她遭偷拍10年驚見25個檔案　..

新莊霸凌女11人臉書全被灌爆關..

更多熱門

相關新聞

運河星鑽9月27日即將通車啟用

台南市第一屆公共工程優質獎舉辦頒獎活動，地政局在眾多參賽作品中以永康砲校遷建暨創意設計園區區段徵收公共工程榮獲優等獎、中國城暨運河星鑽地區區段徵收公共工程，榮獲入圍及新營區長勝營區市地重劃工程榮獲入圍。

檢舉狂魔鬧宮廟　警上銬現行犯逮回

台南新增1例本土登革熱病例累計21例

台南登革熱+1　30多歲男二採確診

轎車違停欺負女收費員　駕駛身分曝光了

關鍵字：

偷拍台南

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

「寶雅PK大冰奶」誰強　8成網友選它：拉爆

逆子拐杖打爛89歲媽腦袋　性侵洩慾

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

脫衣進廁所　門秒被行李箱監禁

玲玲、劍魚颱風可能接連生成　周三起變天

18歲男挾持正妹...特警槍藏胯下擊斃

上海好市多亂象曝光！她目睹全程傻眼

辜寬敏批對台無貢獻　郭辦回應了

準玲玲西奔！低壓帶雷雨下周灌3天

安宰賢「一週公開對話」確定放鳥

檢舉狂魔鬧宮廟　警上銬現行犯逮回

《小魔女DoReMi》7萌妹長大啦！

開學第一天　女兒回家竟成命案現場

《玩很大》羚小鹿素顏+低胸睡衣拼了

XX沒戴！夫妻慘中鏢...治好1個月又GG醫驚呆

更多

最夯影音

更多

不滿插隊被叭！BMW國道逼車挑釁　他險失控遭追撞...調紀錄器怒檢舉

台灣人超愛越南辣妹洗頭店！ 600元貼身服務舒服到睡著...

KTV突襲全是大咖藝人　 信、曾沛慈飆唱《千年之戀》…網跪了！

台灣師傅「9道家鄉菜」征服法國人 上桌秒嗑光讚爆：白飯不夠吃啦！

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面