3間五星飯店！她遭偷拍10年驚見「25個檔案」　還抓包男友偷吃10證據

▲被害人被偷拍裸體、下體特寫、嘿咻過程等不堪入目畫面。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

台南一名顏姓男子偷拍女友小花（化名）長達10年，直到對方發現不堪入目的檔案，全案才東窗事發，甚至他偷吃另名女子的行為也曝光，因留下檔案成為鐵證。法官依乘機猥褻罪、乘機性交罪判顏2年徒刑。

判決指出，顏男2006年到2016和小花交往，期間在三間五星級飯店、自己的租屋處，趁女友熟睡或酒醉而無法表示意見、不知抗拒之際，對她猥褻或性交行為得逞。

被害人2016年發現自己被偷拍的25個檔案，包括她的裸照、下體特寫照、嘿咻過程等不堪入目畫面，嚇得報警處理。警方獲報持法院搜索票，查扣顏男的手機、電腦和行動硬碟等物。

▼顏男偷拍女友和小三。（圖／達志／示意圖）

東窗事發後，顏男背著女友偷吃另名女子小美（化名）的行為也曝光，使用同樣的偷拍手法，共有10個檔案，包括兩人的愛愛過程。

台南地院法官認為，顏男和小花為男女朋友，平日亦有性行為，僅因一時思慮未周而犯案，犯後已深感後悔，積極彌補過錯和對方和解，並給付部分賠償金額；小花亦表示願原諒被告，並請求從輕量刑。而小花和小美在一審撤回妨害秘密告訴。

法官表示，被告為滿足一己性慾，漠視小花性自主權，不僅敗壞社會善良風俗，更對她身心產生負面影響，所為實非可取；但考量被告坦認犯行，並深表悔意態度，依乘機猥褻罪、乘機性交罪判2年徒刑。全案可上訴。