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誰叫她不來接我！醉老公回家拿槍朝孕妻連轟　她頭胸中彈險送命

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▲▼醉老公回家拿槍朝孕妻連轟。（圖／記者林悅翻攝）

▲夫酒後拿空氣槍朝孕妻猛轟，遭警依法處置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者孫于珊／台南報導

台南市六甲區民族街1日上午8時許，一名孕婦中彈送醫，開槍的人竟是她的枕邊人40多歲郭姓老公！因郭男與友人喝整夜，狂歡完後，在家的妻子拒絕接送，因此雙方大吵，郭男甚至氣到拿出空氣槍往妻子身上猛射，所幸妻子送醫後無生命危險也未傷及胎兒，而郭男被警方依法偵辦。

▲▼醉老公回家拿槍朝孕妻連轟。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，郭男8月31日晚間到市區喝酒，與友人徹夜狂歡，結束後打電話要懷孕8月的妻子開車來載他回家，但被拒絕，於是郭男只好請友人開車來載他，沒想到友人也喝酒，還衰被警方攔查，最後友人因酒駕慘遭送辦。

然而郭男將這倒楣的一切全怪罪妻子，回家後就與妻子發生激烈爭吵，郭男憤而拿平日射鳥的空氣槍朝妻身上連開4槍，妻子閃避不及中槍受傷。警消獲報後趕抵現場，救護人員發現郭妻左胸與頭皮被鋼珠彈射中，造成紅腫，所幸腹部沒有中彈，胎兒安然無事，送醫救治後，確定沒有生命危險。

警方在屋內桌上查扣一把空氣槍，並將滿身酒味的郭男帶回調查，全案朝家暴殺人未遂、傷害與槍砲彈藥刀械管制條例偵辦中。

▼警方查扣到一把犯嫌用的空氣槍。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼醉老公回家拿槍朝孕妻連轟。（圖／記者林悅翻攝）

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