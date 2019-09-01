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獨／拍到衣櫥靈動2次發燒驅煞　靈異直播主再訪「衣櫥倒了」...跟了兩個

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▲▼直播主再訪台南古老宿舍，衣櫥竟自己倒下。（61靈異探險團授權提供）

▲直播主再訪台南古老宿舍，衣櫥竟自己倒下。（61靈異探險團授權提供）

記者李忠憲／台南報導

臉書社團「61靈異探險團」直播主「小步步」，日前探訪台南古老宿舍竟出現衣櫥2次自己動，嚇得飆罵三字經，離開後發燒確認被煞到，直言「不敢再去！」不信邪的他認為是「巧合」，8月31日深夜單槍匹馬，持一束香再進去一次，結果衣櫥竟直接往後倒，驚嚇指數破表。頭暈手抖的他聽從網友建議，趕緊插香撤離，到廟裡作法。

臉書社團「61靈異探險團」6月23日深夜，前往台南六甲某恐怖古老宿舍探險直播，據傳該處有一名遭性侵女子吃藥自殺身亡。直播主小步步獨自一人進入，走到後方一間房間後，畫面就不定時的變模糊變霧。他從房門往裡觀察，看到一個衣櫥半開，原本不以為意，突然衣櫥像是被拉或推動一下，讓他嚇了一跳，還說「自己會動喔」、「我有沒有看錯」。網友也紛紛留言說，「真的有移動」、「影片模糊看不清楚」等。

小步步上前把衣櫥推回原位再退回房門口繼續拍，豈知，衣櫥竟又自己移動，小步步嚇得直罵三字經，一邊離開。事後，小步步身體不舒服發燒，去看醫生吃藥卻沒好轉，改去寺廟才發現被煞到，祭改後直言不敢再去。

▲▼直播主再訪台南古老宿舍，衣櫥竟自己倒下。（61靈異探險團授權提供）

▲不信邪的直播主，一人再訪台南古老宿舍。（61靈異探險團授權提供）

或許是身體康復，小布布「鐵齒」認為上次是「巧合」，8月31日深夜單槍匹馬，右手持一束香，左手拿手機直播再訪該處宿舍。或許是因為害怕，小布布的手抖個不停，走到房門看著那個衣櫥，他唸唸有詞說「不要再動了喔！」甚至上前查看衣櫥後方，確認都沒東西後才又走回房門口拍。

▲▼直播主再訪台南古老宿舍，衣櫥竟自己倒下。（61靈異探險團授權提供）

▲▼直播主走進房間，先查看衣櫥後方有沒有異狀。（61靈異探險團授權提供）

▲▼直播主再訪台南古老宿舍，衣櫥竟自己倒下。（61靈異探險團授權提供）

豈知，畫面竟出現霧化不久，衣櫥就突然自己往後倒，靠在牆壁上，「又來了！」小布布嚇到手更抖，但仍慢慢走到衣櫥，再把它扶正。他慢慢撤退到屋外後，看著手上的那束香，明明無風，卻燒得旺盛，身體也開始覺得頭暈。

▲▼直播主再訪台南古老宿舍，衣櫥竟自己倒下。（61靈異探險團授權提供）

▲▼直播主檢查完衣櫥不久，畫面就開始霧化，接著衣櫥就自己往後倒，他還上前將衣櫥扶正。（61靈異探險團授權提供）

▲▼直播主再訪台南古老宿舍，衣櫥竟自己倒下。（61靈異探險團授權提供）

▲▼直播主再訪台南古老宿舍，衣櫥竟自己倒下。（61靈異探險團授權提供）

▲直播主將香插在房門前，趕緊離開。（61靈異探險團授權提供）

網友紛紛勸他趕快離開，他才將香插在房屋前方馬路邊，並表示等等就會先去宮廟祭改，趕緊關播。

61靈異探險團表示，小布布事後趕快去高雄一家宮廟祭改，據師父說他被2個小鬼跟，雖然順利作法驅煞，但師父對於他們一再去那邊感到十分生氣，冒險團成員都被叫去罵一頓。往後，應該不會再去那一間恐怖宿舍了。

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