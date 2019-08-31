台南「2019藝術進區」活動開跑　黃偉哲為《海洋慶典》揭幕

▲「2019藝術進區」活動8月31日開跑，台南市長黃偉哲參與《海洋慶典》揭幕活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2019藝術進區」活動8月31日開跑，台南市長黃偉哲晚上也前往為「舞鈴劇場」開幕演出《海洋慶典》做揭幕，透過如深藍海底的水舞，和鈴舞者交織出結合視覺與聽覺的流動藝術圖騰，讓現場一千多位大小朋友看得如癡如醉。



文化局表示，「藝術進區」是一個將劇場搬到戶外，將藝術帶到你家，深耕表演藝術的活動，連續9年穿梭台南市，帶給市民朋友藝文聆賞的感官享受與豐富的心靈體驗。8月31日至11月30日，為期3個月的週末期間，將由18個國內知名表演團隊，巡迴台南市各區進行22場戶外大型演出及9場推廣性演出。節目種類豐富多元，囊括傳統與現代各類型演出，包含音樂、戲劇、舞蹈、說唱、傳統戲曲及馬戲團類型的演出。





文化局指出，今年活動以「揪厝邊 來看戲」為主題，除了善化、新市、安定、佳里、麻豆、新化、永康、仁德、南區及中西等10區為獨立場外，另整合其中22區以每2區合作型式辦理12場戶外演出（含龍崎、官田、南化、七股、北門、左鎮、下營、柳營、後壁、鹽水、大內、六甲）及9場校園或社區推廣互動演出（含關廟、西港、玉井、楠西、山上、東山、白河、學甲、將軍），跨區合作將有限資源發揮最大效益。其中佳里區及北門區二場，是由在地企業森鉅科技材料股份有限公司特別贊助邀請薪傳歌仔戲劇團，用行動支持傳統戲曲。



另外，包括永康、新化、鹽水、龍崎、官田、南化、左鎮、大內、佳里、中西、七股、後壁、柳營、六甲、新市、安定及善化等17區公所推出「藝文小旅行」升級版，邀請民眾在演出當日走出戶外看表演，並探訪各區文化特色，詳細活動資訊或相關報名方式可洽各當地公所或上藝術進區活動粉絲專頁查詢。





今年的藝術進區活動，在黃偉哲市長上任後加碼提升精彩度，包括「舞鈴劇場」、「FOCA福爾摩沙馬戲團」、「明華園戲劇總團」、「薪傳歌仔戲劇團」、「故事工廠」、「兩廳院藝術出走計畫」、「陳明章福爾摩沙淡水走唱團」、「偶偶偶劇團」、「大開劇團」、「表演家合作社」、「身聲劇場」、「方式馬戲」、「臺灣豫劇團」、「豆子劇團」、「雞屎藤舞蹈劇場」、「王藝明掌中劇團」、「鶯藝歌劇團」、「十鼓擊樂團」等18個演出團隊，節目澎湃多元充滿可看性。



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