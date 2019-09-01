台南醫界「白袍力量」力挺　蔡英文於小英之友會授證

▲台南小英之友會王克紹醫師、王正坤醫師、張金石醫師（左起）3位醫師出身的副總會長一起比讚，全力支持蔡英文競選總統連任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南小英之友會於8月31日在台南桂田酒店舉行授證典禮，總統蔡英文親自頒發聘書給蔡明忠總會長、副總會長、理監事、顧問團等幹部，多數台南醫師支持蔡英文競選總統連任。

▲總統蔡英文親自頒發聘書給副總會長王正坤醫師等人。

台南市醫師公會前理事長王正坤、台南市診所協會前理事長張金石與二二八事件紀念基金會前董事王克紹等3位醫師擔任副總會長，台南市醫師公會前理事長黃仁享擔任顧問團最高總團長。小英之友會的眾多幹部名單當中，很多來自西醫師、中醫師、牙醫師、藥師等醫事團體的歷任理事長與理監事，台南市醫療界支持蔡英文的力量相當龐大。

蔡英文總統對於台灣充滿希望，今年經濟大爆發，眾多台商資金回台與外資來台投資金額創下新高。蔡英文生日剛好是8月31日，台南小英之友會已經準備生日蛋糕要幫蔡英文慶生，但是蔡英文要求低調，因此沒有接受慶生，但是蔡英文向台南鄉親表示，生日這一天在台南度過一整天，特別有感受，充滿開心與歡喜。立委王定宇與陳亭妃輪流上台致詞，公布今年台灣經濟發展是亞洲四小龍第一名，呼籲大家展現強大支持力量。

攤開本屆小英之友會幹部名單，洋洋灑灑，出現很多醫界重要人士，王正坤醫師長期擔任王定宇醫療界後援會會長，張金石醫師長期擔任陳亭妃醫療界後援會會長，黃仁享長期擔任小英之友會重要幹部，其他的西醫師、中醫師、牙醫師、藥師等重要幹部包含王克紹、江錫輝、李昭榮、張文輝、蔡爾翰、鄭熙騰、王瑞斌、杜佳軒、阮嵩翔、施憲佑、徐邦賢、張焱焯、陳宏曙、陳建廷、謝仁釗、王啟芳、林建榮、許文華、陳建璋、曾錦繡、戴于清、簡嘉政、嚴世曜、溫哲輝、林景星、王紹興、何星宗、王俊凱、蘇守毅、劉憲龍、陳憲堂。

▲台南小英之友會於台南桂田酒店舉行授證典禮。

王正坤醫師表示，醫師們與藍綠交好，但是台南醫界的基本結構，原本就是綠大於藍，醫師的好朋友們多數是綠營人士。這次出面支持蔡英文總統的醫師多是台南市醫師公會的卸任理監事，都曾經在醫界擔任過重要職務，在地方上有豐厚的人脈與實力，這些醫師一起發揮醫師影響力與白袍力量，呼籲民眾一起支持蔡英文，守護台灣價值。