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「讓他好好做醫生」侯友宜喊話郭台銘：侯明鋒不是柯P、賴神、陳建仁！

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▲▼汐止警追毒蟲殉職　侯友宜：因公死亡，從優撫恤。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者羅婉庭／新北報導

鴻海集團創辦人郭台銘近日將拜會高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒爭取擔任副手，因他也是新北市長侯友宜二哥，因此引發熱議。侯友宜1日受訪表示，「我二哥不是柯P！也不是賴神！也不是陳建仁啦！」，並喊話郭台銘，讓二哥好好做他的醫生。

侯友宜指出，他二哥「一輩子只能夠專心把醫療服務跟教學做好」，他強調二哥不是柯P，也不是賴神啦，不是陳建仁；他說，二哥一輩子只能夠專心把醫療服務跟教學做好「就很厲害了」，所以對這些完全沒有興趣、完全不會有想法，所以侯明鋒跟他講得很清楚，好好做醫療、教學跟研究，把這些工作做好，才是他最重要的一件事情。

侯友宜指出，外面的紛紛擾擾，對他們兄弟來講，他們都很單純的希望做好事情，台灣很小，選舉都是一時的，每一個人一定要靜下心來，自己知道在做什麼角色，把自己的角色扮演好，台灣才有力量往前走。

他說，「侯友宜現在當市長，最重要的是做事、做事再做事，讓市政能夠往前走。」另外，他哥哥也是這樣想，在醫院把醫療做好，為市民做服務，也是照顧病患、做好教學研究，專心做好這件事情，所以他沒有像柯P、賴神跟陳建仁那樣的一個角色，完全沒有這樣的想法，也沒有這樣的做法，他好好做他自己的醫生。

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