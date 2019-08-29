快訊／週刊爆郭台銘答應給韓國瑜錢要他不選　郭辦嗆告

▲李佳芬。（圖／記者傅誠攝）

記者羅婉庭／台北報導

郭台銘辦公室29日發出新聞稿指出，國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬在媒體報導中直指鴻海集團創辦人郭台銘在國民黨初選期間曾用錢勸退韓國瑜，但郭台銘絕對沒有提出過這種要求，若有散布不實傳聞的團體與個人將追訴其法律責任。



郭台銘辦公室表示，根據雜誌《周刊王》281期內容，該雜誌屬「旺中集團」，採訪高雄市長韓國瑜夫人李佳芬時，以「先前曾傳言郭台銘在國民黨初選中，曾答應要給韓市長（韓國瑜）一筆錢，希望他不要出來選？結果韓市長一口回絕」。

郭台銘辦公室表示，對於周刊未有任何證據就隨便提出這種無來源未求證的問題，就是意圖刻意製造輿論，帶風向及製造假議題，郭台銘先生絕對沒有提出過這種要求，在此嚴正駁斥，若有散布不實傳聞的團體與個人將追訴其法律責任。

郭台銘辦公室表示，關於韓夫人回答「從未接受過郭董的贊助」，郭台銘先生的資源會運用在弱勢、需要幫助的人身上，韓市長經媒體報導，資源應不致匱乏，不太可能是郭董協助的對象，先前購買農產品是為了幫助農民！

郭台銘辦公室表示，對於政治人物和特定媒體ㄧ搭一唱，製造假議題內容，民眾的眼睛是雪亮的，建議韓夫人妥善處理農舍問題，不要轉移焦點！



▲郭台銘辦公室聲明。（圖／翻攝自line媒體群組）



週刊王報導內容如下：

記者：先前曾傳言郭台銘在國民黨初選中，曾答應要給韓市長（韓國瑜）一筆錢，希望他不要出來選？結果韓市長一口回絕，真有這事嗎？

李佳芬：怎麼可能呢，自從郭董（郭台銘）投入初選以來，除了公開場合，韓市長與他從未私下踫過面，這種傳聞是子虛烏有。

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