「人生70還有機會成長」郭台銘向記者道歉：我們都是因所愛所願在戰鬥

記者袁茵／綜合報導

每年9月1日是記者節，始終未把動向說死的鴻海集團創辦人郭台銘下午向記者們給予祝福，強調他這幾個月重新認識了在目前大環境下媒體從業者的辛苦，相信未來大家還會繼續用筆和鏡頭鞭策他，但人生就是要不斷前進，希望自己與記者都持續在自己選擇的戰場上努力，因為「我們都是因我們的所愛、所願在戰鬥！」

▲郭台銘青溪教育研究院菁英班演講。（圖／記者李毓康攝）

郭台銘1日上午抵達國軍英雄館，對青溪菁英教育研究院發表演講，會後受訪時向一旁記者們握手致意，祝福記者節快樂；而郭台銘下午又在媒體群向記者們給予祝福，表示自己雖然過去也和媒體接觸，但這幾個月是他與媒體互動，體會個箇中滋味最多的一段時間，也重新認識媒體、還有在目前大環境下媒體從業者的辛苦。

▲郭台銘。（圖／記者邱顯燁攝）

郭台銘說，雖然對部份媒體及工作人員的作法仍不敢苟同，但經由選舉也認識了許多朋友，覺得媒體和記者有些不同，記者們在平衡自身對第四權的理想、大環境的變化、個人生計與社會風氣驅使，吸睛及爆卦等因素，形成了一張網，大家的壓力都不小。

「我過去和記者的來往記錄並非優等生，抱歉也感謝！」郭台銘趁著記者節表達個人的感想及祝福，「覺得過去幾個月對我人生中最大的改變：就是對世界有了全新的視野，頻繁的出現在媒體上，記者就像是從不同角度觀看自己，謝謝大家讓我在人生70還有學習和成長！」

最後，郭台銘說，新聞在哪裡，記者的戰場就在哪裡，相信未來大家仍會繼續用筆和鏡頭鞭策、指導他，但人生就是不斷的前進、修正！，「希望我與所有記者都持續在自己選擇的戰場上努力，都能有所收獲！」更重要的是，「我們都是因我們的所愛、所願在戰鬥！最後祝記者節快樂順利。」