快訊／郭台銘提台灣4個危機　嗆蔡英文用國家錢選舉

▲郭台銘青溪教育研究院菁英班演講 。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘1日在國民黨青溪教育研究菁英班活動致辭發表「台灣經濟發展之契機與新思維」的演講，他指出台灣面臨內憂外患與四個空前危機，包括國安危機、憲政危機、認同危機、轉型危機。

在內憂方面，郭台銘認為，民進黨政府讓兩岸走向對立，戰爭邊緣；民主沉淪為專制，痛批民進黨政府，並問現場退役軍將「小英專不專制！」，馬上引起迴響，掀起現場一陣高潮。

郭台銘也直批台灣的法院現在都變成民進黨開的，並說「千萬不要以為小女子的柔弱的」，蔡英文心中沒有中華民國，都在用國家的錢選舉！不論是貿易戰、科技戰或是實質戰爭，台灣都不應該被屏除在外面，他重申「東進、西和、南拓、北、北接」的台灣經濟發展藍圖。

他也引用張亞中教授在國政願景發表會的言論「台灣不可能划船到夏威夷旁邊去」，指出台灣不可能獨立，引發現場一片笑聲，郭台銘也重申台灣要獲利、美國要達標、中國比須轉型成功，強調「科技靠發展、市場靠競爭」。

針對中華民國面臨的外患，郭台銘表示，包括國際局勢面對冷戰以來最大變化，美中貿易戰升高為科技戰、經濟戰；世界上第17個「修昔底德陷阱」已經出現、世界史上第17個戰爭就是美中貿易戰；他也認為，台海危機將被重新定義。

「修昔底德陷阱」是指一個新崛起的大國必然要挑戰現存大國，而現存大國也必然來回應這種威脅，使得戰爭變得不可避免。古希臘史學家修昔底德闡述公元前5世紀雅典與斯巴達戰爭這段歷史、美國學者格雷厄姆‧艾利森則提出相關概念，並擔心中美關係可能正在面對這一階段。

郭台銘強調，如果有機會出來為國民服務，他絕對不是來賺錢的，是要來奉獻他的經驗、經歷，共同打造家園。他也重提「和平、安定、經濟、未來」四個台灣目標，並認為台灣必須盡快趕上世界潮流，發展大健康產業、智慧科技、提升產業。