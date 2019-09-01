韓國瑜8日抵新北造勢　侯友宜「沒接到通知」：當天行程滿多的





▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者袁茵／新北報導

高雄市長韓國瑜利用週末拚總統選舉行程，預計8日要在新北市舉辦大型造勢活動，引起外界關注前陣子拒絕擔任韓國瑜聯合競選總部主委一職的新北市長侯友宜會不會到場？對此，侯友宜表示，目前還沒接到通知，一切還是以市政為最大的優先。

韓國瑜從8月開始啟動下鄉之旅，預計9月7日要鎖定基隆、宜蘭地區，8日則抵達最大票倉新北市，目前白天行程尚未確定，只知道晚上會有一場造勢活動。

由於新北市長的大家長侯友宜日前婉拒接任韓國瑜聯合競選總部主委，加上還曾批評「核四是一個假議題」，疑似打臉韓國瑜的行為，被外界質疑雙方是否有心結？

針對韓國瑜8日將北上新北，侯友宜1日受訪時提到，「我現在到現在為止，是沒有接到通知啦！」一切還是以市政為最大的優先，「我記得我8號的行程也滿多的！」但還會去做一個了解，「因為我到現在沒有接到通知。」不過現在離選舉還有一段時間，大家好好地先把自己工作做好，才是最重要的。

至於外傳前新北市長朱立倫也會到場，侯友宜先是「蛤？」了一聲後，再強調「我不知道這件事欸！我真的不知道欸！因為我9月8號，我到現在為止沒有接到通知，不過我還是會站在我自己工作的崗位跟角色，全力把它做好。」

關於若接獲通知了呢？侯友宜仍回答，「我好好地把自己份內事先做好吧！」因為他這段時間都超忙，「我也很忙，大家都很忙，大家好好把自己份內事做好，好不好？謝謝大家。」