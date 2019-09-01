快訊／將親自拜訪侯友宜二哥！郭台銘：侯明鋒是非常合適副手人選

記者羅婉庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘1日出席國民黨青溪教育研究菁英班活動，他會後針對副手人選議題表示，如果要經營中華民國的未來「侯明鋒絕對是非常合適的人選」，這幾天一定會去拜會他，但很擔心「很多事情見光就死」。

▲郭台銘青溪教育研究院菁英班演講。（圖／記者邱顯燁攝）

郭台銘說，近日一定會去拜會侯明鋒，但是希望媒體「什麼事情都不要做」，不要一直去打聽、去問侯友宜，才能促成這件事情。郭台銘指出，侯院長是台灣研究乳癌的權威，他也強調乳癌研究與大數據的重要性，不管未來侯院長會不會出來為國家服務，「我對侯院長除了尊敬還是尊敬」，並稱讚侯家有很好的DNA。

郭台銘表示，他之前並不曉得侯明鋒院長是侯友宜的二哥，是他們在研究乳癌醫療時合作的夥伴，當時認識侯院長，是事後才有人私下告知，他是侯友宜的二哥。

郭台銘陣營日前傳出副手鎖定新北市長侯友宜親哥哥高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒，侯與郭曾透過永齡慈善基金會合作推動乳癌防治，郭台銘對他十分敬重，有空一定親自拜訪，爭取支持。

對此，侯友宜表示，他二哥不是台北市長柯文哲，也不是前行政院長賴清德，更不是副總統陳建仁，醫院昨天已經發了聲明，二哥一切以教學、研究、醫療為重，對於政治毫無興趣。

侯友宜說，兄弟倆在一起，從來不聊政治問題，可以想見二哥對於政治毫無所悉，正式發聲明中的內容，大家可以清楚這個態度。另外，侯也坦言，二哥有跟自己證實，好好做他的醫療、教學研究，才是最重要的事情。

中選會日前通過明年總統副總統選舉工作日程，獨立參選者至遲9月17日以前受理申請為總統、副總統被連署人，並繳交100萬元保證金，在45天內繳交28萬餘人合格連署書始得參選。至於國民黨、民進黨、親民黨、時代力量因上次立委選舉政黨票達標，可延至11月22日前推薦總統、副總統候選人。郭台銘確定以獨立參選投入2020選戰，勢必面臨半個月內找到副手的壓力。

目前傳出郭台銘的副手人選，包括成功大學校長蘇慧貞、新北市長侯友宜的二哥也是高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒。兩人都符合南部、專業、清新、政黨色彩不濃等特性，蘇慧貞多了「女性」，侯明鋒則隱含有侯友宜的新北市場與醫界等色彩加持。如果個人沒有負面消息，都是不差人選。

郭台銘在青溪總會活動結束後表示自己是青溪總會的總顧問，他收到青溪教育研究會證書，戰時為國家、平時為經濟，他特別來跟他們討論國家經濟發展的必要性。