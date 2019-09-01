快訊／赴青溪會高談台灣經濟　郭台銘：當總統不是為了賺錢是要奉獻！

▲郭台銘青溪教育研究院菁英班演講 。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘1日在國民黨青溪教育研究菁英班活動致辭發表「台灣經濟發展之契機與新思維」的演講，他指出，如果有機會出來為國民服務，他絕對不是來賺錢的，是要來奉獻他的經驗、經歷，共同打造家園。

郭台銘重提「和平、安定、經濟、未來」四個台灣目標；並強調台灣必須盡快趕上世界潮流，發展大健康產業、智慧科技、提升產業。

他指出，香港是他非常喜歡的城市，香港也是全世界最長壽的地方，住的地方這麼小，人民壓力這麼大，為什麼香港人這麼長壽，「我們要去研究他們的DNA！」，但沙烏地阿拉伯平均壽命指導60歲，郭台銘表示，台灣應該發展大健康產業，賺他們的錢，他們也用了很多資源，在發展智慧科技，台灣要趕快趕上。

郭台銘也提到沙烏地阿拉伯之旅的經過，沙國致力發展智能城市、未來能源、未來石油，他強調希望也幫助台灣轉型；並告訴青溪總會之後若需要他的演講隨時歡迎邀請，被視為對退役軍將釋出善意。

針對國民黨主席吳敦義喊話，希望郭台銘可以效忠黨，永齡基金會副執行長蔡沁瑜1日在會前受訪表示，「這樣的聲音我們聽到了」，也很謝謝吳敦義，雙方都是成熟的人了，一定也會有共同的朋友、共同的管道，可以可以溝通，「但現在這個時間是不是很適合大家坐下來、面對面聊？相信心裡多多少少都是有一些尷尬」。

對於吳郭會是否會在9/17之前，蔡沁瑜表示，時間點還沒有確定，但是一定會見面的；團隊希望給他們一些時間，讓他們思考一下、沉澱一下，看什麼樣的方式來見個面是最適合的。