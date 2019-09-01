郭台銘較勁韓國瑜國政方針　「不管選不選總統經貿外交永遠的使命」

▲郭台銘赴阿拉伯參訪。（圖／翻攝郭台銘臉書，下同）



記者蔡文鈴／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前赴中東阿拉伯參訪，回到台灣後1日受邀出席青溪較育研究院經英班演講談論台灣經濟，同時，也在臉書分享參訪沙烏地阿拉伯的心得，他強調「不管選不選總統經貿外交永遠的使命」，並提到台灣可以借鏡阿拉伯能源政策，似乎隔空跟國民黨總統參選人韓國瑜較勁國政方針。

對於韓國瑜近日提出的能源政策，郭台銘認為台灣可以向阿拉伯的石化產業學習，他們有豐富的石油礦產，目前以便宜的電力建立了煉鋁產業，在電動車產業蓬勃發展，輕量化車體需求帶動用鋁量，沙國現今政策朝向開放，希望增加更多除了石化及鋁業的其它產業，但對於長期大量依賴外來人口的沙國而言，勞動力仍不足，還是期待朝向自動化，機器人化的型態發展，「我想只要我們有心，沙國未來的產業自動化和機器人等就靠台灣了。」

另外，郭台銘提到在台灣工業及相關產業在考量中、美市場外，對回教世界國家，有許多可發展的機會，沙國為阿拉伯世界中面積第二大的國家，是唯一一個同時擁有紅海和波斯灣海岸線的國家，南可至非洲，往西行至歐洲，人口數大約2800萬人，但由於長年風沙，全國平均壽命大概只有六十多歲，郭台銘也宣傳台灣在醫療及衞生領域的發展，阿拉伯衞生部長也希望到台灣來參訪，多了解在醫院及保險，與健康產業發展，「這就是我曾說，台灣應該建立大健康產業，向外輸出的機會無遠弗屆，所得之稅收增進人民福祉。」

郭台銘強調，在每天政治口水，只要談選舉就只有藍綠的意識型態與統獨議題之外，我們可以選擇另一條道路，就是把大部分的心力與時間專注在經濟及科技發展上，以台灣擁有的產業實力向全世界找尋機會，正所謂「無心插柳柳成蔭，有心栽花花不成」，但看似無心其實有意，我提出「產業外交」，「經濟進，政治出」，「經濟進，利益出」將當年蔣經國總統與孫運璿院長的務實經貿外交精神找回來，真正達成最後台灣獲利的目標，這個利不僅是經濟上的利益，更能增加實質關係的盟友利益。