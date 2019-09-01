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《外交家》：郭台銘經營富士康的歷史　選民可能會猶豫

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▲▼ 鴻海董事長郭台銘。（圖／路透社）

▲《外交家》雜誌指出，郭台銘經營富士康的方式，可以讓選民有所思考。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合報導

《外交家》雜誌（The Diplomat）8月31日報導，富士康（Foxconn）創辦人郭台銘可能不是國民黨提名的2020總統候選人，然而根據幕僚說法，這位68歲的台灣首富目前正認真考慮獨立競選；而郭台銘雖然建立起龐大企業，但他如何在政府的最高職位發揮作用，仍然存有疑問。

報導指出，郭台銘雖然在黨內初選敗給韓國瑜，但他在政壇仍保持活躍，尤其上周還高調與台北市長柯文哲、前立法院長王金平同台，引發外界猜測是否結盟。在國民黨初選期間，郭以自己的商業頭腦自豪，聲稱這是蔡英文政府下台灣經濟停滯的解藥。

▲▼柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘、柯文哲、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者湯興漢攝）

今年6月，郭台銘在華府會面美國總統川普，他的帽子印有中國民國與美國國旗。據傳郭考慮把川普視為典範，其實兩人除了有相同品味，也都是政治素人，也被批評不尊重女性。

值得注意的是，郭台銘是富士康創辦人，他的企業經歷多起員工輕生、薪資過低與過勞的報導，還有在中國的工廠也有違反安全規定的事件。來到今年8月17日，抗議者來到鴻海企業總部陳情，抗議被鴻海收購的夏普（Sharp）非法解僱在日本的勞工，希望能夠立刻復職。

夏普去年12月解僱約3000名外國勞工，背後原因是把生產線從日本移到中國；這些勞工大多是南美裔日本人。台灣的抗議群眾認為，外國勞工經常面臨剝削，夏普的行為顯現出富士康在全球忽略員工的工作條件。

報導提及，郭台銘可能建立起龐大企業，但如何成為總統發揮作用，還是有許多疑問，身為政治新手，他沒有太多點可讓選民參考，「看看富士康的歷史，可能會讓他們猶豫。」

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