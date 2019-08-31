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聲援香港！蘇貞昌喊守主權：一刻不鬆懈、一步不退讓

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▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對香港民運人士30日陸續遭到港警逮捕，行政院長蘇貞昌31日受訪時聲援香港，同時也喊話國人一起守護主權，「台灣人更要堅守及注意，一刻都不能鬆懈，一步都不能退讓」。

蘇貞昌表示，中國大陸答應香港人民一國兩制50年不變，現在不過20幾年，已經看到中國大陸用各種最嚴厲的手段，包括直接對市民開槍，用催淚彈把少女的眼睛打傷，而昨天更看到已經毫無預警的就剝奪市民、公民的權利，甚至人身自由。他批評，「看看中國大陸是怎麼樣子來對自己所承諾的事出爾反爾，看看中國大陸是怎麼樣子用政府機器剝奪人民的權利，看看香港，想想台灣。」

蘇貞昌強調，台灣人民經過幾代人、幾十年的努力，不但守護主權，而且有最好、受世界肯定，列名前端的自由民主，「尤其我們尊重人權，這是台灣非常難得，人民、政府大家一同努力才守住，我們希望台灣人民務必珍惜得來不易的自由民主、尊重人權，一定要守護自己的國家主權，千萬不要有了這個幸福，到失去的時候，才來覺得重要。」

蘇貞昌感嘆，香港人民現在得卑微地守住打折扣後的自由、民主，還必須被如此對待。他喊話國人，「台灣人更要堅守及注意，一刻都不能鬆懈，一步都不能退讓，尤其台灣人民可以有完全投票的民主自由，希望藉著投票的過程知道，也讓全世界知道，台灣人民是多麼重視守護國家主權，守護得來不易的民主、自由和尊重人權。」

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