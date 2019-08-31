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堅持5大訴求！　民陣號召今晚8時31分「燃點燭光、呼喊口號」

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▲▼ 荃葵青遊行，香港 。（圖／路透社）

▲ 香港荃葵青遊行。（圖／路透社）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港民間人權陣線聯盟（民陣）原定31日舉行「831再集結」，不過卻遭警方發出反對通知書，隨後提出上訴又被駁回，最終只能取消改期。民陣昨日再度於臉書PO文，呼籲市民在今晚8時31分打開手機電筒、呼喊口號，一同表達堅持五大訴求的心願。

民陣號召市民在今晚8點31分，無論在何方，都要打開手機電筒、呼喊口號，「讓民主之光，散發在香港每個角落！」隨後，民陣又於臉書上發出「給香港人的家書」的公開信指出，香港民主進程及自由法治不斷倒退，從7月開始，香港警察不斷發出反對通知書，阻止香港人行使正當的遊行集會權利。

信中提到，「我們昨日上訴警方反對『831遊行』不果，令香港人今日無法享有一個合法的遊行集會，嚴重剝奪香港人就關鍵政治爭議表達意見的權利。」民陣強調，香港人經過從6月以來的一連串抗爭，已具備充滿智慧、經驗、創意、意志和耐力，與不義的政權周旋到底。

民陣表示，「雖然反修例運動開始至今，香港特區政府仍然沒有回應5大訴求，但該運動已讓國際社會關注到香港人無懼抵抗極權的勇氣和毅力，香港人應該為展現這個城市最團結的一刻而感到驕傲。」

▲堅持5大訴求！　民陣號召今晚8時31分「燃點燭光、齊喊口號」（圖／翻攝臉書「民間人權陣線聯盟」）

▲民陣號召今晚8點31分點燃燭光。（圖／翻攝臉書「民間人權陣線聯盟」）

據悉，民陣原定將在今日舉行「831再集結」，計劃於下午2時30分集結、3時起步，從中環遮打花園遊行至中聯辦。不過，該831遊行先是被警方發出反對通知書，隨後提出上訴又被駁回。

民陣召集人岑子杰昨日也表示，「警方反對民陣31日的集會遊行，公眾集會及遊行上訴委員會會處理民陣的上訴，若上訴失敗，只能再申請其他日子舉行，民陣絕不會舉辦不合法遊行。」

民間人權陣線...

民間人權陣線 Civil Human Rights Front 發佈於 2019年8月30日 星期五
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