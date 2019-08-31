看不見韓國瑜愛情摩天輪具體資料　蘇貞昌：太平島挖石油呢？

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜政見之一的「愛情摩天輪」，終於在30日召開招商說明會。對此，中央會有哪些協助？行政院長蘇貞昌則說「地方首長有什麼創意，我們都全力協助，但相關計畫因為只是聽韓國瑜在選舉時喊，還沒有看到具體的資料」；不僅如此，對於評價韓國瑜在高雄所建設的政績，蘇貞昌酸「韓市長有許多對市民的承諾，包括到太平島開挖石油有三千億，不必靠中央，我們都很希望看到他選舉時的好構想，能夠真正落實」。

行政院長蘇貞昌31日到高雄出席「用鋼業者真有力」座談會，會前聯訪時，對於高雄針對愛情摩天輪已召開招商說明會，未來中央會扮演那些角色？蘇貞昌提到「中央都鼓勵地方首長堅守崗位，為地方的發展努力，地方首長有什麼創意，有什麼需要做的事情，我們都全力協助，相關的條件、法律規定和各種用途等等，也都必須切合實際，所以相關計畫因為只是聽韓國瑜在選舉時喊，還沒有看到具體的資料，也沒有看到具體的計畫，如果有，我們都公平協助，以鼓勵的態度來希望高雄能更發展更好」。

▲韓國瑜30日參加摩天輪招商說明會。（圖／記者賴君欣攝）

至於高市府規劃出的4處建議開發基地，有3個點是在港區，對於港區的土地問題的話，中央要如何來協協助？蘇貞昌說「港區土地因為寸土寸金，長年以來，高雄市政府和中央都已經有相關的規劃，那不是塊素地。那韓市長如果要在既有的土地之上有什麼規劃，我們不知道他是要怎麼做，但如果他有具體的規劃，希望韓市長也能把實際的情況，務實的面對和考慮，中央都是會公平及協助發展的角度來幫忙」。

院長對就任他在高雄的建設有何看法？蘇貞昌則先酸「韓市長有許多對市民的承諾，包括到太平島開挖石油有三千億，不必靠中央，我們都很希望看到他選舉時的好構想，能夠真正落實」，蘇貞昌更開炮「那這段期間以來，還沒看到真正在高雄有什麼具體實際的建設，不過看起來倒是有些時候是請假出國、家庭旅遊又有生病請假，倒是比較關心韓市長應該努力堅守崗位，做好公務，一方面也要注意健康，因為市政實在是很繁重的工作，做個首長責任很重，市民期待市長做好市政，但是我們也希望韓市長要顧好自己的健康」。