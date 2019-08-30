薛定岳回家父母悲慟　王惠美不捨：一路好走

▲彰化縣長王惠美（右二）上午前往薛定岳老家探視家屬 。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮、廖安莘／彰化報導

汐止分局警員薛定岳28日追捕拒檢逃逸王姓騎士殉職，29日移靈回彰化。彰化縣長王惠美得知後深感不捨，今天一早與社工相關人員前往勇警薛定岳在彰化的老家，關心與慰問他的雙親，並指示縣府相關單位，全力協助家屬後續相關事宜。

薛定岳老家位於伸港鄉蚵寮村，王惠美得知薛定岳是彰化人，上午與和美分局副分局長鄭國偉和社工人員，一同前往薛家關心與慰問他的雙親。家屬難掩悲傷情緒，則抱著王惠美痛哭！隨後，王惠美再前往伸港鄉第一公墓靈堂弔唁，祈願薛定岳一路好走。

▲薛母一見縣長王惠美探訪，難掩悲傷情緒痛哭。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美說，已指示縣府相關單位，全力協助家屬後續相關事宜，至於是否入祀忠烈祠，將尊重家屬意願，並全力與相關單位予以協助。

縣政府表示，縣長王惠美關心警察朋友的工作環境。在縣議會的支持下，將持續充實警察員警的各項設備、裝備建置與健康福利，如增設網路型「路口錄影監視系統」、外勤員警健康檢查補助費每人3500元提高到5000元、超勤加班費內外勤員警均提高到每月1萬7000元，另編列1396萬元換發員警新式高透氣雨衣。

此外，縣政府表示，彰化縣在社區治安工作已連續13年獲內政部評鑑為全國特優單位，在推動「交通事故零成長」的縣政目標上，交通死亡人數逐年降低，去年更榮獲交通部頒發金安獎等優越成果。

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