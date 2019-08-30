「鳳飛雞進」惹議　陳致中嗆：韓國瑜心態偏差沒同理心

▲ 陳致中批韓國瑜失言。（圖／翻攝自陳致中Facebook）

記者廖安莘／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜29日在第二場政見直播中，提到人才外流的現象時，說出「鳳凰都飛走，進來一堆雞」，此言論遭國政顧問團社福組召集人馮燕指正「不能歧視，勞工也是人」。民進黨籍高雄市議員陳致中則表示，韓國瑜多次失言、講錯話，是因為內心潛意識心態偏差，才會反應出沒有同理心、平權意識和人權關懷。

▲韓國瑜「線上國政直播開講」。（圖／翻攝自張善政Facebook）

韓國瑜在臉書直播提到青年政策時說，「人才不斷流出去，勞動力進來台灣；鳳凰都飛走了，近來一大堆雞。」經馮燕指正後，韓國瑜驚覺失言隨即澄清，並在事後說明是主張「人才和人力並用」。

對此，也引發各界批評是言論歧視、不好笑的笑話，有損國際形象。民進黨籍高雄市議員陳致中說，韓國瑜多次失言、講錯話，可能是內心潛意識的心態及偏差，反應出沒有同理心、平權意識和人權關懷。陳致中質疑，韓國瑜上任八個多月，「讓北漂青年返回故鄉」政見尚未實現，他呼籲，若韓國瑜真有心為年輕人做事，不用等到當選總統，現在就可以馬上做。

▲邱俊憲在臉書發文批韓失言 。（圖／翻攝自邱俊憲臉書）

此外，邱俊憲在臉書貼文表示，有些玩笑開不得，這真的一點都不好笑！台灣基進組織部主任李雨蓁也批評，韓國瑜用「瑪莉亞當老師」、「鳳凰走了來小雞」這種歧視言論來形容移工，有失市長格調、有損台灣國際形象。韓國瑜必須向這群離鄉背井的勞工朋友道歉！

對此，有人抱持不同看法。中國國民黨籍高雄市議員黃柏霖說，韓國瑜有心打造好的就業環境；國民黨籍高雄市議員陳美雅說，只要台灣有能力培育好的優秀人才，政府有責任提供好的就業環境，自然可讓人才不出走。

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