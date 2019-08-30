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勇警薛定岳殞命！兇手免繳5萬就回家　爸忍淚痛罵：我拿5萬請他讓我撞一下？

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▲▼ 勇警靈車回到汐止分局 。（圖／記者張君豪攝）

▲勇警靈車回到汐止分局。（圖／記者張君豪攝）

記者唐詠絮／彰化報導

勇警薛定岳為了攔查拒檢的機車，28日一路從汐止狂追到基隆，過程中卻遭到王嫌惡意衝撞，導致他失控撞上分隔島喪命，而29日地檢署諭令王嫌5萬元交保候傳，後因王男交不出保釋金，改限制住居。對此，薛定岳的父親完全無法接受，憤怒地表示，「一個警察生命只值五萬塊嗎？」

薛父表示，「葉毓蘭提到，一個警察生命只值五萬塊嗎？如果是這樣，是不是可以請問一下法官，同樣我拿出五萬塊，請他(兇手)讓我撞一下？」

此外，新港村長蔡復成也表示，「定岳是很優秀的警務人員，在北市服務將近11年，他的爸爸很重視這個兒子，希望他最後一個犧牲者，也希望各單位要重視這個事件。」

▲▼基隆一名警察發生事故命危，一動不動躺在馬路中間。（圖／翻攝爆廢公社）

▲薛定岳撞上分隔島後，一動不動躺在馬路中間。（圖／翻攝爆廢公社）

中華民國退休警察人員總會陳志傑也表示，「我個人覺得，因為我當警察32年，我覺得警察這樣因公殉職，對方歹徒區區5萬元拿不出來，拿不出來還不打緊，竟然還可以交保，這麼明確的落差，厚此薄彼，我覺得這對警察非常不公平，我們警察就是這樣子被蹂躪，我希望司法能真正的改革，檢察官跟法官能有那個勇氣，這麼明顯的落實差異，他不必收押嗎？怎麼這樣都沒事？」此外，和美分局長與伸港分駐所長都到場捻香關懷，協助家屬喪葬事宜，預計9月8日舉辦告別式。

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