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薛定岳狂追6公里殉職　葉毓蘭悼：請別如此拚命「家裡有人在等你！」

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▲▼ 薛姓員警取締酒駕自撞分隔島，當場失去生命跡象，他曾獲警局表揚。（圖／記者張君豪翻攝）

▲薛定岳表現優異，多次獲得表揚。（圖／記者張君豪翻攝）

記者廖安莘／新北報導

新北市汐止警分局員警薛定岳表現優異，多次獲得表揚。28日下午他騎警用機車一路追捕疑犯王姓男子，卻在路口遭對方惡意衝撞，機車失控撞上分隔島頭部重挫，送醫宣告不治。警大退休教授葉毓蘭在臉書哀悼，「請大家不要如此拚命，記得家裡還有愛你的人等你回家。無論如何，一定要安全下莊！」

警方表示，薛定岳平日熱心助人，時常幫助迷失、獨居老人，近2年更因為取締酒駕績效優異，在聯合勤教中被分局長、警友站頒獎表揚。昨日下午4時52分，薛警在轄內發現王男騎車搖晃，要求對方停車受檢，對方卻加速逃逸，他一路緊追，行經基隆市百福社區附近明德二路、福三街口時，卻遭對方惡意衝撞並摔車，頭部擊撞明德二路中央分隔島重挫，送醫宣告不治。

據了解，薛定岳與女友近期才剛拍完婚紗照，準備結婚，女友還在臉書上甜蜜表示：「每天都是情人節」，不料昨日在執勤時發生悲劇，令家屬悲痛不已。

▲▼ 葉毓蘭在臉書為汐止警哀悼 。（圖／翻攝自葉毓蘭臉書）

▲葉毓蘭在臉書發文哀悼 。（圖／翻攝自葉毓蘭臉書）

葉毓蘭在臉書發文哀悼，「敬悼汐止分局汐止派出所薛定岳（專25期，31歲）」，她呼籲：「請大家不要如此拚命，記得家裡還有愛你的人等你回家。無論如何，一定要安全下莊！」

許多網友也不捨留言表示「看影片是被撞到後再撞到分隔島，犯嫌真的王八蛋！」、「不值得...」、「年輕人一股熱血沒錯，也要保護自己，想想家人」。

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