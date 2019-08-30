警政署震怒！害死薛定岳免繳5萬就回家　基隆地檢回應了「關鍵理由」曝光

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記者許力方／基隆報導

汐止分局31歲警員薛定岳28日為了追捕拒檢騎士，不幸撞車當街慘死，警方調查，24歲嫌犯王耀德有多項前科，自稱無照才會落跑，被依公共危險、肇逃、過失致死罪移送。29日地檢署諭令5萬元交保候傳，後因王男交不出保釋金，改限制住居，引發警政署抗議「無法接受」，對此，基隆地檢署回應，基層員警的聲音有了解，但此案並不符聲押要件。

基隆警方調查，薛定岳28日在汐止巡邏，發現王耀德騎車不穩、紅燈右轉，上前攔查，王拒檢加速逃逸，一路跑6公里到基隆七堵區，在民德二路、福山街口擦撞薛的警用機車，導致他連人帶車倒地滑行，撞上分隔島，送醫後因顱內出血不治。王嫌落網時酒測值為0，有妨害公務、詐欺多項前科，駕照才剛被吊銷，自稱無照才會逃逸，訊後被依肇逃、過失致死、公共危險、毒品等罪嫌送辦。

▲薛定岳靈車回到警局，同仁不捨淚別 。（圖／記者張君豪攝）



基隆地檢署承辦檢察官偵訊王耀德，29日凌晨諭令以5萬元交保候傳，但因王嫌兩手一攤，交不出5萬元保釋金，後改為限制住居，並得按指定時間向轄區派出所報到。處分讓警政署嚴正抗議「無法接受」，痛批員警因公執法，遭歹徒暴力挑釁、危害生命，事後無法透過法律制裁，將讓基層員警執法時產生無力感，如何保障民眾生命安全？

王耀德害死一名警察連保釋金都不用付就能回家，引發外界抨擊，檢警29日午時發現有其他細節必須釐清，將他再度帶回地檢署接受訊問，以為可能提出聲押，但檢方最終仍維持原本的強制處分，讓薛定岳女友崩潰痛斥「5萬就可以交保，到底把警察的命當什麼？把男友還給我！」

對此，基隆地檢署主任檢察官陳彥章回應，外界的聲音檢方有聽到，基層員警的心聲也了解，但檢察官強制處分權的行使必須符合法律規定，聲押要件必須有逃亡、串證之虞及犯刑期5年以上重罪。

陳彥章說明，這起案件聲押要件除了不符合5年以上重罪，監視器拍攝過程也不符合串證情形。此外，王耀德涉案後3次主動到案說明，檢察官審酌後，認為他沒有逃亡之虞，依舊不符合聲押要件，但要求他必須定時到派出所報到，確保偵結前，都能如期應訊。

▼ 家屬到事發現場招魂 。（圖／記者郭世賢翻攝）



▼王耀德二度被帶回地檢署，離開時不發一語狂奔 。（圖／記者郭世賢攝）

