薛定岳殉職…女友醫院淚崩「閉眼都是你」！崩潰發文：5萬換警命，還我男友

記者許力方／綜合報導

汐止分局警員31歲薛定岳28日追捕拒檢騎士殉職，6天前才剛交往9年的女友拍完婚紗，侯姓女友聽聞噩耗，第一時間趕到醫院呆滯不敢置信，第一個夜晚就淚崩PO出定情曲「眼淚止不住，為什麼就這樣丟下我走了？下輩子不要當警察，好好當我的男朋友…」感嘆「閉上眼都是你」。隔夜得知嫌犯飭回，更忍痛抱怨「5萬就可以交保，到底把警察的命當成什麼？可以把我的男朋友還給我嗎？」

薛定岳與女友愛情長跑9年，原本預計年底就要步入禮堂，但在汐止擔任警員的他，28日為了追拒檢嫌犯，不慎遭撞摔車殞命，女友接獲噩耗當下奔進醫院，來不及說再見，當夜淚崩在臉書寫下「眼淚止不住，流了又流，為什麼就這樣丟下我走了？真的很希望這是一場夢，下輩子不要當警察，好好當我的男朋友，你是最棒的，我以你為榮，我真的很愛你。」

▲薛定岳殉職…女友醫院淚崩「閉眼都是你」！（圖／東森新聞）

▲女友崩潰發文：5萬交保到底把警察的命當成什麼，可以把我男友還我嗎？（圖／東森新聞、翻攝爆怨公社）



事發前3天，女友才剛把臉書封面照片換成兩人甜蜜合照，寫下「每天都是情人節」，如今男友突然離世，讓她哭到難以入眠，還在等待求婚、一起到老，如今只能悲慟發文以定情歌曲喊話，「你不是說不要離開我一秒鐘，為什麼現在卻不見了？閉上眼睛都是你的畫面。」

薛定岳走後一天，基隆檢方事後改諭令嫌犯王男限制住居，警政署無法接受，引發社會議論。女友更不能理解，氣憤上「爆怨公社」發文，痛訴「我只是想抱怨一下，為什麼5萬就可以交保，到底把警察的命當成什麼？可以把我的男朋友還給我嗎？我只想我的男朋友回來就好。」並附上薛定岳生前2011年PO出的「愛的宣言」，發文不到半小時，超過3000網友按讚表示哀悼。

▼薛定岳靈車回到警局，同仁不捨道別 。（圖／記者張君豪攝）



▼薛定岳回到彰化老家 。（圖／記者鄧木卿攝）

