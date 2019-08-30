　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

無照男害警殉職卻飭回　薛定岳大哥痛哭：能不能拿5萬讓我撞他一次

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 勇警靈車回到汐止分局 。（圖／記者張君豪攝）

▲勇警靈車回到汐止分局 。（圖／記者張君豪攝）

記者錢玉紘／綜合報導

汐止分局31歲員警薛定岳因追捕拒檢騎士而殉職，29日他的大體移靈回彰化伸港老家，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭也前往探視，並在臉書上發文寫下自己的感想。她提到，當時薛定岳的大哥問，「為什麼那個毒蟲可以五萬元交保?為什麼國家這樣對待警察? 我可不可以拿五萬元去，也讓我去撞他一次?」

葉毓蘭臉書發文寫道，「回家了，薛定岳!」、「我想你的鄉親們寧可是看到你帶著你的新娘回鄉去請喝喜酒，最好還能請大家吃紅蛋，但，沒有想到你是這樣的『衣錦榮歸』」。她回憶，昨日傍晚，包含總統內政部長等政治人物都到伸港，探望薛定岳的家屬，蔡總統還數度哽咽。

只不過，再多的眼淚都喚不回一條寶貴性命，葉毓蘭表示，當時薛定岳的大哥問「為什麼那個毒蟲可以五萬元交保?為什麼國家這樣對待警察?問問法官，我可不可以拿五萬元去，也讓我去撞他一次?」，但是她沒有辦法回答這個問題。

而薛母不斷掩面哭泣，薛父更是老淚縱橫，「大哥抱著我痛哭，說弟弟忙得很久都沒有回家來，沒想到是通知我們去認屍，這樣的結局任誰也沒有辦法接受!悲痛的哥哥跟我約定，他會堅強，為你堅強，他會幫你那一份也盡孝了，因為你是我們心中的英雄!」

▲▼葉毓蘭探視薛定岳家屬。（圖／葉毓蘭臉書）

▲葉毓蘭探視薛定岳家屬。（圖／葉毓蘭臉書）

28日晚間，薛定岳在汐止巡邏，發現王耀德騎車不穩、紅燈右轉，上前攔查，王拒檢加速逃逸，一路跑6公里到基隆七堵區，在民德二路、福山街口擦撞薛的警用機車，導致他連人帶車倒地滑行，撞上分隔島，送醫後因顱內出血不治。29日凌晨，基隆地檢署諭令以5萬元交保候傳，王嫌交不出，後改為限制住居。

該處分讓警政署嚴正抗議「無法接受」，痛批員警因公執法，遭歹徒暴力挑釁、危害生命，事後無法透過法律制裁，將讓基層員警執法時產生無力感，如何保障民眾生命安全？

對此，基隆地檢署主任檢察官陳彥章回應，外界的聲音檢方有聽到，基層員警的心聲也了解，但檢察官強制處分權的行使必須符合法律規定，聲押要件必須有逃亡、串證之虞及犯刑期5年以上重罪。

ET快訊
快訊／豪大雨區擴散！豪雨炸桃園　3縣市拉警報
女兒開門驚「媽媽全裸死在沙發上」　又窮又病：冷氣都裝不起
警政署震怒！害死薛定岳免繳5萬就回家　基隆地檢關鍵理由曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

無照男害警殉職卻飭回　薛定岳大哥痛哭：能不能拿5萬讓我撞他一次

酒駕男躲查緝「高速自撞爆炸」不治…2警挨告結果出爐　1菜鳥已不想幹

女兒開門驚「媽媽全裸死在沙發上」　又窮又病：冷氣都裝不起

新莊霸凌巴掌妹11人臉書全被灌爆關版　網友肉搜還挖出不雅影片

化骨水「氫氟酸」濺腿慘死…女移工臉書曝光　網慟：年輕生命就這樣消逝

警政署震怒！害死薛定岳免繳5萬就回家　基隆地檢回應了「關鍵理由」曝光

「寶可夢」頭畫3顆星推銷三星蔥！宜蘭農會被網友抓包侵權　緊急下架

影／眾人霸凌！短髮妹20秒「狂甩」她8個耳光　還嗆：哭X小啦

2匪闖「長興化工」老董豪宅搶劫　接電話後..驚慌急衝派出所：我不敢回家　　

薛定岳殉職…女友醫院淚崩「閉眼都是你」！崩潰發文：5萬換警命，還我男友

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

助罹癌柚農！開放民眾「自摘柚子」　網熱心瘋傳...30斤裝滿只要300元

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

男選手在王力宏面前挑戰《愛錯》　原唱虧李榮浩：你想刁難他還是怎麼樣

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

才剛拍完婚紗照...汐止警追拒檢車「滑行5M」猛撞分隔島頭部重創亡

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

無照男害警殉職卻飭回　薛定岳大哥痛哭：能不能拿5萬讓我撞他一次

酒駕男躲查緝「高速自撞爆炸」不治…2警挨告結果出爐　1菜鳥已不想幹

女兒開門驚「媽媽全裸死在沙發上」　又窮又病：冷氣都裝不起

新莊霸凌巴掌妹11人臉書全被灌爆關版　網友肉搜還挖出不雅影片

化骨水「氫氟酸」濺腿慘死…女移工臉書曝光　網慟：年輕生命就這樣消逝

警政署震怒！害死薛定岳免繳5萬就回家　基隆地檢回應了「關鍵理由」曝光

「寶可夢」頭畫3顆星推銷三星蔥！宜蘭農會被網友抓包侵權　緊急下架

影／眾人霸凌！短髮妹20秒「狂甩」她8個耳光　還嗆：哭X小啦

2匪闖「長興化工」老董豪宅搶劫　接電話後..驚慌急衝派出所：我不敢回家　　

薛定岳殉職…女友醫院淚崩「閉眼都是你」！崩潰發文：5萬換警命，還我男友

搶攻超大尺寸及摺疊觸控市場　TPK-KY秀出秘密武器「奈米銀」技術

TOYOTA戰隊聯盟又添即戰力　投入960億日圓與Suzuki簽訂合作協議

快訊／豪大雨區擴散！豪雨炸桃園　3縣市拉警報

獨／取經ㄚ頭月賺百萬！ 大根集資800萬「卡位東區開餐酒館」

俄國人最愛花東海岸、墾丁避冬　開放免簽來台旅客較去年多一倍

壽險公會龍頭之爭／黃調貴VS.許舒博　今天改選見真章！

紅底鞋彩妝Christian Louboutin登台搶先看！超美唇膏、指彩想收藏

Q彈超有口感！專家揭「椰果」製作過程：這些國家最多

運動、時尚、社交兼具！　LEXUS推出尊榮馬術體驗課程

17歲櫻花妹援交懷孕　在家產子隔天丟河邊「棄置慘死」

《聲林》選手性感熱唱《辣台妹》　周湯豪讚：放得非常開！

社會熱門新聞

影／短髮妹「狂甩」她8個耳光　..

薛女友淚崩：5萬換警命，還我男..

警政署震怒！基隆地檢關鍵理由曝..

萬華街友包包驚見400萬現鈔　..

氫氟酸濺腿亡　慟：年輕生命消逝

女兒驚「媽媽全裸死在沙發上」悲..

新莊霸凌女11人臉書全被灌爆關..

汐止勇警殉職　學弟「狂按CPR..

2匪闖「長興化工」老董豪宅搶劫..

害死薛定岳的無照男「無保飭回」..

薛定岳到家了！靈車抵彰化　父忍..

「化骨水」噴濺大腿　女移工慘死

包龍星打斷直播主手腳！發126..

少女上廁所從下體掉出「菸斗」　..

更多熱門

相關新聞

警政署震怒！基隆地檢關鍵理由曝光

汐止分局31歲警員薛定岳28日為了追捕拒檢騎士，不幸撞車當街慘死，警方調查，24歲嫌犯王耀德有多項前科，自稱無照才會落跑，被依公共危險、肇逃、過失致死罪移送。29日地檢署諭令5萬元交保候傳，後因王男交不出保釋金，改限制住居，引發警政署抗議「無法接受」，對此，基隆地檢署回應，基層員警的聲音有了解，但此案並不符聲押要件。

薛女友淚崩：5萬換警命，還我男友

薛定岳到家了！靈車抵彰化　父忍淚見他入靈堂

葉毓蘭籲：拿軍購、前瞻1%充實警察裝備

害死薛定岳的無照男「無保飭回」　警政署火了

關鍵字：

薛定岳無照男汐止員警

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

玲玲颱風將誕生！雷雨彈擴大灌2天

全台變天！劇烈雷雨連炸「3縣市警戒」

13歲男童當爸樂歪　10年後現況曝

情侶「交纏喇舌」…雙雙送醫搶救！

影／短髮妹「狂甩」她8個耳光　還嗆：哭X小啦

薛女友淚崩：5萬換警命，還我男友

沒戴口罩騎機車40年！夫妻雙雙罹肺癌

警政署震怒！基隆地檢關鍵理由曝光

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

氫氟酸濺腿亡　慟：年輕生命消逝

即／潘恒旭辭觀光局長　轉幫韓國瑜打選戰

女兒驚「媽媽全裸死在沙發上」悲慘情況曝

身體撐不住了！韓國瑜取消夜宿新住民家

新莊霸凌女11人臉書全被灌爆關版

快刪！下載破億的知名安卓App遭爆有特洛伊木馬

更多

最夯影音

更多

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

助罹癌柚農！開放民眾「自摘柚子」　網熱心瘋傳...30斤裝滿只要300元

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面