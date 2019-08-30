無照男害警殉職卻飭回　薛定岳大哥痛哭：能不能拿5萬讓我撞他一次





▲勇警靈車回到汐止分局 。（圖／記者張君豪攝）

記者錢玉紘／綜合報導

汐止分局31歲員警薛定岳因追捕拒檢騎士而殉職，29日他的大體移靈回彰化伸港老家，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭也前往探視，並在臉書上發文寫下自己的感想。她提到，當時薛定岳的大哥問，「為什麼那個毒蟲可以五萬元交保?為什麼國家這樣對待警察? 我可不可以拿五萬元去，也讓我去撞他一次?」

葉毓蘭臉書發文寫道，「回家了，薛定岳!」、「我想你的鄉親們寧可是看到你帶著你的新娘回鄉去請喝喜酒，最好還能請大家吃紅蛋，但，沒有想到你是這樣的『衣錦榮歸』」。她回憶，昨日傍晚，包含總統內政部長等政治人物都到伸港，探望薛定岳的家屬，蔡總統還數度哽咽。

只不過，再多的眼淚都喚不回一條寶貴性命，葉毓蘭表示，當時薛定岳的大哥問「為什麼那個毒蟲可以五萬元交保?為什麼國家這樣對待警察?問問法官，我可不可以拿五萬元去，也讓我去撞他一次?」，但是她沒有辦法回答這個問題。

而薛母不斷掩面哭泣，薛父更是老淚縱橫，「大哥抱著我痛哭，說弟弟忙得很久都沒有回家來，沒想到是通知我們去認屍，這樣的結局任誰也沒有辦法接受!悲痛的哥哥跟我約定，他會堅強，為你堅強，他會幫你那一份也盡孝了，因為你是我們心中的英雄!」

▲葉毓蘭探視薛定岳家屬。（圖／葉毓蘭臉書）

28日晚間，薛定岳在汐止巡邏，發現王耀德騎車不穩、紅燈右轉，上前攔查，王拒檢加速逃逸，一路跑6公里到基隆七堵區，在民德二路、福山街口擦撞薛的警用機車，導致他連人帶車倒地滑行，撞上分隔島，送醫後因顱內出血不治。29日凌晨，基隆地檢署諭令以5萬元交保候傳，王嫌交不出，後改為限制住居。

該處分讓警政署嚴正抗議「無法接受」，痛批員警因公執法，遭歹徒暴力挑釁、危害生命，事後無法透過法律制裁，將讓基層員警執法時產生無力感，如何保障民眾生命安全？



對此，基隆地檢署主任檢察官陳彥章回應，外界的聲音檢方有聽到，基層員警的心聲也了解，但檢察官強制處分權的行使必須符合法律規定，聲押要件必須有逃亡、串證之虞及犯刑期5年以上重罪。