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8月大女嬰全身燙傷「泡高粱20分鐘」　送醫皮掉、酒精中毒險死

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記者黃翊婷／綜合報導

福建省漳州市8個月大的女嬰彤彤（化名）本月15日在家中被熱水燙傷，家長心急之下趕緊先去購買高粱酒，倒進洗澡盆裡再把孩子放進去泡20分鐘，希望能用「古法」減輕疼痛，沒想到卻導致嚴重的酒精中毒，甚至連皮膚都泡到掉了。幸好緊急送醫急救後彤彤已經脫離險境，目前也已出院返家休養。

▲▼嬰兒,新生兒,寶寶。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲彤彤的傷口因為泡酒20分鐘的關係，皮都泡到脫落。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

綜合大陸媒體報導，彤彤事發當天是坐在推車中，因為好奇伸手翻倒客廳桌上的熱水瓶，導致全身多處燙傷，痛得不斷哇哇大哭；爸媽見狀捨不得孩子這麼痛，當下沒有想到要趕快送醫，而是採用「古法」趕緊先去買來高粱酒，再把女兒放進裝滿酒的澡盆中浸泡20分鐘。

沒想到這一泡卻差點鬧出人命，雙親將彤彤從澡盆中抱出，接著在傷口上塗抹褐色的「草藥水」，但情況沒有好轉，孩子反而變得四肢冰涼、昏昏欲睡，幾乎都快失去意識，這才驚覺事情嚴重，急忙送醫。漳州第909醫院燒傷整型科醫生鄭健生看到彤彤時，發現她嘴唇發紫、呼吸微弱，呼換名字也都沒有反應，隨即展開人工呼吸，急救1分鐘總算讓她恢復平穩的呼吸、心跳。

▲▼菖蒲,艾草,雄黃酒,端午節,酒,植物。（圖／翻攝自pixabay）

▲彤彤的雙親誤信偏方，想用酒來降低女兒燙傷的疼痛。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

鄭健生表示，彤彤到院時血液裡的酒精含量比酒駕標準高了3倍，以往民眾總以為酒有消毒功效，但假如傷口的皮膚有潰爛等情形，不僅無法達到降溫作用，還有可能會加深傷口，患者也會感到相當疼痛，甚至有可能引起致命的酒精中毒。

幸好，最後彤彤經過治療已經脫離險境，目前則由家長帶回家中照護。不過，這起事件經過陸媒報導掀起微博網友熱議，大家紛紛留言痛批家長沒常識，「無知害死人啊」、「建議家長泡3天冷靜一下」、「受傷擦酒精就痛得要死了，你們還讓她泡澡盆裡」；甚至有網友聯想到赤燭遊戲在今年2月發行的恐怖解謎遊戲《還願》，嚇得直說，「看完想起了遊戲裡的美心」。

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