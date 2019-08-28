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金酒、天福合作被批「讓利」　楊鎮浯上火線：訂單成長130％

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▲金酒與天福戰略合作　1200家茗茶設「高粱櫃」終有正式通路。（圖／金門縣政府）

▲金酒與天福簽約，金門縣長楊鎮浯到場見證。（圖／金門縣政府，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

金門酒廠6月與天福集團簽訂合作協議，將透過天福在大陸的通路販售金酒產品，但合作內容被部分金門議員質疑過度讓利及遭到矮化。對此，金門酒廠指出，合作與契約都依法進行，利潤上也符合獲利原則，「品牌聯名」則是為了在大陸建立更穩定的行銷通路。

金門酒廠在大陸一直沒有正式通路，使得大陸消費者不知何處可買到正牌金酒，也導致冒牌金酒在市場流竄，影響到正牌金酒銷售。因此，金門酒廠今年3月開始與天福集團洽談，並於6月正式簽約，以雙品牌方式進行戰略合作，透過天福在大陸的1200家門市，令金酒擁有正式通路，提高銷量也鞏固品牌價值。

不過，這樁合作案卻受到輿論及部分議員質疑，有議員就指出，合作後推出的「買十送一」行銷活動，是不合理讓利給天福，會導致金酒「越賣越虧」。而「品牌聯名」則有「矮化金酒，凸顯天福」的疑慮，恐令金酒淪為「代工廠」。

▲金酒與天福戰略合作　1200家茗茶設「高粱櫃」終有正式通路。（圖／金門縣政府）

面對質疑，金酒公司表示，合約內容簽訂一切依法進行，絕對禁得起檢驗。金門縣長楊鎮浯也解釋，為開拓海西市場，提升銷量，因此「首批」供貨以買十送一方式，降低合作伙伴之市場不確定性，「事實也證明，促銷誘因確實奏效，首批訂單從原本的6萬9000瓶提升到15萬8900瓶，成長了130%，營業額3696萬人民幣，達去年金酒廈門公司總營業額的三分之一。」

楊鎮浯表示，買十送一是合理且常見的促銷手段，是連路邊小販、藥妝店、便利店都懂的行銷手法，「過去金酒也曾以『退利17%』獎勵地方盤商，遠比「買十送一」更為優惠，也從未招致批評。本次合作不論是『製造利潤』還是『銷售利潤』都有合理的獲利，且高於過去鹿鳴經銷時代，坊間訛傳的『賣多虧多』，應該修正為『賣越多賺越多』。」

品牌聯名方面，金酒指出，金酒公司過去幾年營運績效不若以往，也存在公司經營策略的舊沉痾，造成大陸市場打不開，連帶影響近期家戶配酒售價低迷。所以才希望能透過業界常用的「跨界聯名」及「異業結盟」的方式，在大陸建立更完整穩定的行銷通路。

楊鎮浯也強調，聯名也是常見商業手法，本次合作的酒款瓶身有清楚標示酒廠商標，另外，天福集團以茶葉聞名，沒有釀酒事業，混淆機率極低，「森永和麥當勞合出『牛奶糖霜淇淋』，熱銷一時，但時至今日，有人會弄不清楚跑去麥當勞買牛奶糖？」

為了進一步消除各界疑慮，楊鎮浯預計在9月2日晚間在網路上直播，說明金酒與天福的合作內容。

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