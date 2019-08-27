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燒肉店員工夾燒紅木炭　疑癲癇發作遭2度灼傷

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▲燒肉店員工夾燒紅木炭　疑癲癇發作全身多處灼傷。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲消防人員第一時間先協助男子處理燙傷。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市一家燒肉店日前發生員工夾取燒紅的炭火時，疑似因癲癇發作，導致全身多處遭到燒灼傷。救護人員趕抵後，緊急以冷水沖洗患部，並將他身上衣物剪開，男子的背部也因此出現9%二度燒燙傷，手部、肩膀、膝蓋、臉部各有1%二度燒燙傷，119救護人員趕緊將男子送往醫院治療，新竹市勞工處也前往進行了解。

新竹市消防局指出，24日午時接獲民眾通報，中正路一家日式燒肉店有員工疑似因癲癇發作遭炭火灼傷，勤務中心立即派員到場施以燒燙傷急救「沖、脫、泡、蓋、送」，遭到灼傷的員工背部出現約9%的二度燒燙傷、手部、肩膀、膝蓋、臉部各有1%二度燒燙傷，119人員隨後將男子送往台大醫院治療。

▲燒肉店員工夾燒紅木炭　疑癲癇發作全身多處灼傷。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲▼男子身上出現多處紅痕，看得出來非常痛苦。

▲燒肉店員工夾燒紅木炭　疑癲癇發作全身多處灼傷。（圖／翻攝新竹爆料公社）

有熱心的網友將畫面PO至《新竹爆料公社》，網友們紛紛表示「燙傷比什麼都痛」，更希望燙傷的男子「早日康復」。由於男子為燒肉店員工，意外也被歸屬於「職災」，因此，新竹市勞工處也表示，意外發生後，男子可持就醫紀錄向相關單位來提出申請勞工保險，雖然職災需要透過專業認定才可得知責任比例狀況，不過在發生意外時，都可以先提出申請，未來勞工處也會主動協助關心傷者狀況。

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關鍵字：新竹爆料公社,癲癇,燒傷,燙傷,新竹市消防局

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