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遵義市永樂鎮黨委書記被老婆捉姦在床 精采影片流出

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▲遵義市新蒲新區永樂鎮黨委書記賈某，被老婆「捉姦在床」。(圖／翻攝自大陸網站)

遵義市新蒲新區永樂鎮黨委書記賈某，被老婆「捉姦在床」。(圖／翻攝自大陸網站)

大陸中心／綜合報導

周三(8月28日)晚，大陸社群媒體上流傳著3段兩女一男在爭吵的影片，當中的解說文字稱：貴州省遵義市新蒲新區永樂鎮黨委書記賈某因為出軌，被老婆「捉姦在床」，並向遵義市紀委舉發。

被流傳的其中兩段影片顯示：一名身材微胖的男子跟拍攝影片的人發生激烈爭吵。一名女子說：「他犯了90%男人都會犯的錯誤」。男子則反擊說：「你的工作都是我找的。」

在另一段影片裡，拍攝者在一間臥室內跟一名只穿著內衣的女子發生激烈衝突。拍攝者說：「長期在搞非法男女關係，捉姦要捉雙，我抓到了！」 與此同時，上一支影片中那個身材微胖的男子，也光者上身出現在畫面上，跟拍攝者發生肢體衝突。

陸媒「上游新聞」的記者把在3段影片中出現的身材微胖男子，跟遵義市新蒲新區放永樂鎮黨委書記賈某出席活動時的照片比對，發現兩人的相似度極高。

3段影片的拍攝者，自稱是鎮黨委書記賈某的妻子吳女士。她對記者表示，目前不願對此事作出回應。 周四，遵義市新蒲新區某鎮紀委工作人員告訴「上游新聞」記者說，賈某目前仍正常上班。遵義市委宣傳部則回應：目前新蒲新區多個部門已經介入調查，核實此事。精采影片請看這裡

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