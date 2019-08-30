台商闖關東　扎根吉林汽車產業「用研發應萬變」

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記者蔡紹堅／吉林報導

台商赴陸發展過往多選擇在東南沿海地區，不過，近年也有越來越多朝內陸投資的趨勢，其中，東北吉林蓬勃的汽車產業就吸引了英利、琦瑞、盈佳等汽車零組件廠的進駐，為一汽轎車、一汽大眾等汽車製造廠提供產品，瞄準大陸龐大的汽車市場。

英利集團的總部位於吉林長春，20多年前就來到東北發展，是最早一批在東北發展的台資企業，起初從汽車安全帶做起，並逐漸朝汽車沖壓零件、車身結構部件轉型，目前的代表產品有儀錶板骨架、防撞梁、門檻、車底護板、EV電池上下殼體、電瓶托盤等，是一汽大眾的A級供應商。

琦瑞集團主要經營金屬塗裝、金屬沖壓，在10多年前來到長春，一直跟著英利的腳步，成立了長春進利、吉林昱光塗裝等公司，為英利提供配套性服務，供應一汽大眾、一汽轎車、一汽解放、豐田等汽車製造廠。

▼長春進利的沖壓工廠。（圖／記者蔡紹堅，下同）

吉林昱光塗裝副總經理孫旭光表示，他們是跟著英利集團來到吉林的，英利很早就來到長春，扎下穩固的根基，琦瑞跟著英利一同發展，也獲得了成長，「吉林是一汽的總部，有非常多汽車大廠，且分佈很集中，在運輸、供給上有很好的優勢，也是令我們決定來吉林投資的主因。」

孫旭光提到，吉林的招商引資服務也對台商非常友善，例如開設工廠最重要的土地，吉林提供購地扶持資金，價格相對優惠便宜，可省下很多交通成本。此外，吉林相當鼓勵新項目及新技術，這對他們在技術的引入與研發上提供了更大的動力和幫助。

孫旭光指出，汽車零部件產業在台灣發展，有一些難以克服的環境條件，包含水、電、人員、區位等，「就以人力來說，汽車產業有很大的需求，不是全部都能用機器代替的，吉林在這方面就有其優勢。」

中美貿易戰尚未平息，汽車產業也受到影響，孫旭光表示，就他們目前的評估，可能會有一些技術性的砍斷，部分技術不會進來，資金、外銷也都是問題，「明顯的來看，會造成美國零組件的供應成本提高，間接影響到美國品牌車輛需求。」

面對影響，孫旭光認為，只能更努力的去提升優勢，拓產業務領域，工藝要更精進，加強成本管控，因為中國的市場還是大的，銷量還是幾千萬輛以上，「電動車近年發展得很快，我們也在往這方面加強，過去的塗裝是在鋼板上，但電動車講求輕量化，鋁合金方面的技術就必須跟上，要走到更高端，我們就要進一步研發，提升技術。」