電晶爐放地上冷卻…朋友「好久沒量體重」雀躍踩上去！腳底板瞬間燙熟飄焦香

▲電晶爐看起來真的很像電子體重計。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



記者黃可昀／綜合報導

一名網友昨天心血來潮在家自己煮玉米濃湯，完食後順手把電晶爐放在地上，後來有朋友到家中作客，對方一進門就說了一句「好久沒量體重了」，隨後竟然大步踩上電晶爐，立刻燙到整個人跳起來，最後還要原PO揹著他送急診，實在令人哭笑不得。

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▲電子體重計的面板和電晶爐很相像。（示意圖／Pixabay）



原PO在臉書《爆廢公社二館》表示，他喝完玉米濃湯後打算先來洗鍋子和擦桌子，所以暫時將電晶爐放到地上冷卻，這台電晶爐外表是一塊黑色的玻璃面板，看上去很像是電子體重計，所以朋友見到它擺在地上，才會自然而然地踩上去想要量體重，殊不知腳底板直接被燙熟。經過此事後，原PO無奈地說，「這故事告訴我們…電晶爐用完還是直接放桌上等冷卻好了…」。

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▲網友直呼太爆笑。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



PO文一出，其他網友全笑翻並留言，「他以後看到體重計會有心理障礙」「好有畫面」「抱歉我笑了」「下次記得加烤肉醬」「有煎肉的香味嗎？」「明明是一個悲傷的故事，我卻情不自禁嘴角失守。」

原PO還解釋，當時友人看到電晶爐的電線，還以為是電子體重機正在充電，所以才不假思索地站上去。後來醫生一見狀，便納悶地問怎麼會去踩電晶爐，原PO回應「他以為那個是體重機」，醫生一陣無言後只好說了一句「嘖嘖嘖…」，幸好友人的腳底只有起幾顆小水泡，經過休息與治療後即可復原。

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