「你中有我、我中有你」　陸商務部：中美經濟聯繫不是想切就能切

▲貿易戰持續惡化。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前下令美國企業退出中國，並放話稱「美國沒有中國會更好」。對此，大陸商務部發言人高峰29日在記者會上指出，中美互為重要的貿易夥伴和投資來源地，雙方利益深度融合，已經形成「你中有我、我中有你」的格局，「中美兩國的經濟聯繫，不是任何人想切斷就可以切斷的」。

川普日前在推特上說，「我要求偉大的美國公司立即開始尋找替代中國的地方，包括將工廠遷回家和在美國製造你們的產品。」針對此言論，高峰表示，如果有人想強行將兩國經濟脫鉤，結果必然是害人害己，不僅嚴重損害美國企業和人民利益，也將威脅全球產業鏈供應鏈安全，危及國際貿易和世界經濟。

▲發言人高峰。（圖／翻攝大陸商務部官網）



美國各界人士已經紛紛對「切斷」言論表示反對，高峰再強調，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方不是零和博弈的對手，而應是互利互惠的伙伴，「我們歡迎世界各國包括美國在內的企業在華投資和經營，將繼續創造良好的營商環境。」

▲上海Costco人潮。（圖／記者陳政錄攝）



其實，美式賣場Costco大陸首店—上海閔行門市27日在貿易戰升溫的背景下登陸，首日卻寫下開業四小時，就因人潮太多不得不「暫停營業」的創舉。值得注意的是，Costco首店在上海的爆滿情況，也被陸媒當作宣傳大陸仍是外商「投資熱土」、經濟發展穩健的正面案例，有官方背景的《環球時報》總編輯胡錫進就直言，川普最近呼籲美企撤出中國，根本是個笑話。

有大陸網友就在網路上討論，內容包括「上海大媽正在用人民幣教訓美帝」、「中國郎兒們一起吃垮它」，並指這才是「大國風範」等。也有人指出，「這個超市好像在其他國家，也一樣很火爆」、「是更便宜更好才吸引眼球。」

此外，「貿易戰升級不利於中國，不利於美國，也不利於全世界人民的利益。」高峰也喊話，希望美方拿出誠意和實際行動，與中方相向而行，在平等和相互尊重的基礎上推動中美經貿問題妥善解決。

高峰表示，中美雙方經貿團隊一直保持有效溝通，沒有更多細節資訊可以通報，當前各種各樣的傳聞較多，在經貿領域上會及時澄清事實，讓大眾瞭解真相。他也指出，中美兩國企業在很多領域的產業鏈中，有相互依存關係，打壓中國企業最終受損的會是美國企業，希望美國注重企業利益，儘快取消對華為等中國企業的打壓和制裁措施。