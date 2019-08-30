超幸運！100元辦宜蘭童玩節護照　70萬元汽車開回家



▲▼超幸運！江玫萱（上圖右）100元辦宜蘭童玩護照，將70萬元汽車開回家。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

接獲通知中童玩70萬元汽車大獎「我還以為是詐騙集團打來的，沒想到系金ㄟ」2019宜蘭童玩節推出「來童玩送汽車」活動，超級幸運的得獎人是宜蘭縣籍江玫萱小姐，她以100元申購童玩護照，抽中價值近70萬元的汽車，由宜蘭縣長林姿妙代表贈送車子。

宜蘭童玩節幸運兒江玫萱喜獲童玩70萬元汽車，她說，家裡一部老爺車開了十幾年，一直希望可以換新車，美夢成真全家都很開心。她花100元申辦電子童玩護照，主要是天天都可以進園區戲水、看展覽，還有欣賞來自世界各地精彩團隊演出，身為宜蘭人真的很幸福！

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1996年開辦的宜蘭童玩節，在1997年開始推出紙本童玩護照，2018年全面推出電子童玩護照，宜蘭縣民及全國中小學生預售期優惠價只要100元，民眾只要申辦電子童玩護照，活動期間出示手機上的QRCODE，便可以不限次數暢遊童玩節，廣受好評。

童玩70萬元汽車大獎的江玫萱說，她是童玩節的「鐵粉」，從未婚到結婚生子，每年都申辦童玩護照，她不僅自己申辦也幫家人辦護照，現在童玩護照全面電子化，只要透過網路便可以線上申辦非常方便。

2019年她和先生、小孩全家三人都辦護照，沒想到自己只花了100元，就把園區展示的汽車開回家，家人都不敢置信，真的是太幸運！江玫萱說2019年童玩節活動內容精彩豐富，夜間水舞燈光秀加上宜蘭情人節鵲橋及燈飾，讓園區從黃昏到夜晚充滿浪漫氛圍。

宜蘭縣長林姿妙指出，2019年童玩節結合2019宜蘭情人節8/7、8/10、8/11在親水公園辦理，累積總入園遊客數超過51萬人次創近年來新高。

同時，2019年童玩護照的申購件數高達4萬多人，更是童玩護照歷年來申辦的最高紀錄；2019年童玩節在每天下午4點推出「星光票」，更使外縣市遊客留宿比例增加，也全面帶動宜蘭縣旅宿觀光經濟效益。在在證明2019年童玩節聚集高人氣「蛻變」成功！

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