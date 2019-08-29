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「攜防彈衣」入境美國！中國留學生遭「註銷簽證」原機遣返

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▲▼美國海關。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲美國海關檢查發現，中國留學生的行李出現防彈衣。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

一名就讀美國密西根州（State of Michigan）某大學的中國留學生，日前抵達底特律（Detroit）國際機場時遭到海關詳細搜查，隨後就被「註銷簽證」且原機遣返，原因是他的行李箱內裝有防彈衣。這名學生表示，防彈背心是自己要使用的，並沒有任何惡意或是違法行為，對此感到委屈。大批中國網友也紛紛替學生打抱不平。

據美國「紐約郵報」（New York Post）報導，這名中國留學生抵達底特律機場排隊準備入關時，被隨機選中進行二次安檢，他當時主動申報行李內裝有一件防彈衣，但海關人員得知消息後，卻立即對他進行全面搜查。學生表示，搜查的東西包含他的隨身電腦、手機等電子產品，全被海關開機檢查，隨後將這些物品扣留。

感到無辜的學生再稱，他認為自己的電子產品已經被送到美國反恐組織進行檢查，但不認為自己有做出任何違法行為，「攜帶防彈衣是自己要用的，沒有任何惡意企圖，因為這樣被拒絕入境覺得很委屈。」據悉，學生除了遭到海關執法人員拒絕入境外，他的美國簽證也被註銷，隨後原機遣返中國。

▼留學生因為攜帶防彈衣，結果不少電子產品都被搜查。（圖／達志影像／示意圖）

▲▼防彈背心,bulletproof vest。（圖／達志影像／示意圖）

報導也指，這名學生在密西根州也擁有持槍證，是否因為這樣被質疑防彈衣有其它用途，並且還不得而知，但美國海關及邊境保護局官網指出，攜帶輕型的防彈背心（soft armor vest）入境沒有限制，但高性能的重型避彈衣則不列入可攜帶入境的物品名單內。

報導提到，有律師透露，一般旅客因為各種原因遭到美國海關拒絕入境時，海關都會提供他們2種選擇，一是「先入關進移民監獄待審」，二是「直接遣返」；由於很多人不清楚自己被關進監獄後，到底要等待多久才能開庭審理，也不知道何時才能釋放，所以大多數旅客都選擇原機遣返。

律師還說，因為這名學生的美國簽證已經被註銷，即使沒有明確禁止他重新申請美國簽證，不過要在短期內再次拿到美國簽證應該不會很容易。

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