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感染壞死性筋膜炎！美男「被細菌吃光」連3次手術　25%皮膚剝落…

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▲▼美國Florida的David Ireland罹患壞死性筋膜炎。（圖／翻攝自YouTube／ABC Action News）

▲大衛艾爾蘭罹患壞死性筋膜炎，全身25%皮膚剝落。（圖／翻攝自YouTube／ABC Action News）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國佛羅里達州（Florida）一名男子因甲類鏈球菌感染壞死性筋膜炎（Necrotizing fasciitis，又稱食肉菌感染、噬肉菌感染），為了抵抗食肉菌，他接受了3次手術，身上25%的皮膚也因此剝落。

綜合外媒報導，壞死性筋膜炎是指身體內軟組織壞死，通常經由燒傷、割傷等皮膚傷口進入人體，圍繞肌肉、神經、脂肪及血管的皮下組織死亡，患者會發高燒、嘔吐及強烈疼痛，一般感染部位位於四肢及會陰，感染皮膚呈紅色、紫色，或是出現潰傷、水泡。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

為了對抗食肉菌，大衛艾爾蘭（David Ireland）採取最常見的抗生素及手術治療方式。但頻繁接受手術並不常見，有機會造成休克、器官衰竭或敗血症，更有3分之1病患死於感染手術中。

不過大衛艾爾蘭就接受了3次手術，也因此身上25%的皮膚都剝落，至今還在接受治療，若進一步的感染檢查情況不佳，還必須切除更多皮膚。

大衛艾爾蘭的兄弟表示，大衛已有腎衰竭的情況，但血壓逐漸平穩，仍有治療成功的希望，日前舉辦募款活動，盼大家幫忙龐大的醫療費用。

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