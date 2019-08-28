台美司法互助破詐騙機房逮19人　情侶主嫌買法拉利AP名錶炫富

▲台美司法互助在洛杉磯破詐騙機房，查扣AP名錶鑽石等。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

鍾姓男子與薛姓女子情侶檔共組詐騙集團，在世界各國設立詐騙機房並招攬台灣人出國「打工旅遊」，行騙中國大陸民眾，調查局台中市調查處經透過台美司法互助，與美國合作偵破位在洛杉磯的豪宅機房，並逮捕19名台人，遣返歸國後全數羈押。現場也查扣市價高達8000多萬的法拉利等名車及AP名錶、鑽石等，初估不法獲利高達數億元，檢調仍持續追查。

台中市調處2017年接獲線報，年約30歲的鍾男與薛女情侶檔共詐騙機房，2人專門在歐洲、亞洲、美洲各國承租房屋後，設立詐騙機房，接著在台灣以出國打工方式招募員工，實際卻是在國外，假冒公安及檢察官，專騙中國大陸民眾。該集團透過電話瞎稱對方涉嫌一起詐欺洗錢案，利用對方心生畏懼的心理行騙匯款。集團為避免遭查緝，每3個月就換1個國家，增加查緝難度。

▲詐騙集團在洛杉磯承租豪宅當機房。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼現場查扣法拉利、瑪莎拉蒂名貴跑車。（圖／記者李忠憲翻攝）

專案小組今年4月掌握到該集團在美國加州洛杉磯承租一棟豪宅，準備開市賺大錢，透過法務部及台美司法互助，與美國調查單位合作，直搗巢穴，除逮捕鍾、薛情侶檔及員工共19人，現場也查扣市價1700多萬的法拉利、800多萬瑪莎拉蒂、雙B等名車，以及700萬及200多萬的AP名錶、鑽石等，以及1200萬元存款，初估不法獲利高達數億元。19人在6、7月間已搭機遣返回國，隨即遭檢察官依詐欺罪嫌聲押獲准。

▲台美調查單位聯手破獲國際詐騙機房。（圖／記者李忠憲翻攝）

檢調認為，該詐騙集團會到美國設機房，應該是美國目前還沒有詐騙中國人的機房，執法人員對此警覺性低，導致查獲不易。

台中市調處表示，本案除啟動台美司法互助，與美國司法部合作外，另調查局國際事務處透過駐外法務秘書，多方聯繫美國移民及海關執法局（ICE）等單位共同合作偵辦，才能突破這個狡猾的跨國電詐集團。台灣專案小組不但掌握此集團跨越亞洲、歐洲、中南美洲的蛛絲馬跡，還鎖定該集團於洛杉磯詐騙機房的準確位置，提供給美方，由美國執法單位成功搜索詐騙機房，並將19人分批遣返回台，擴大偵查中。

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