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北京拒美艦造訪青島　美國防部官員證實：他們說「不方便」執行原計畫

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美軍導彈驅逐艦柯蒂斯·威爾伯號（USS Curtis Wilbur, DDG54）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲美軍導彈驅逐艦柯蒂斯·威爾伯號（USS Curtis Wilbur, DDG54）。（示意圖／翻攝自美國海軍官網）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）證實，北京當局就先前談定的美國海軍軍艦造訪青島一事，以「不方便接待」為由拒絕。薛瑞福指出，美中應建立起互信的穩定關係，但話鋒隨即轉到中國推動南海軍事化及美方關切香港情勢，挑動北京當局的敏感神經。

綜合外電報導，美中貿易戰陷入堆疊關稅的膠著戰，雙方談判代表下一次會面的時間仍有很大變數，加上香港反《修犯條例》民眾已經走上街頭2個月，情勢日漸加劇，在香港這個牽一髮動全身的全球金融中心背後，其實是美中超級強權的博弈角力。

▲薛瑞福（Randall Schriver）在五角大樓報告。（圖／翻攝美國國防部官網）

▲薛瑞福（Randall Schriver）證實美艦停靠青島的請求遭到拒絕。（圖／翻攝美國國防部官網）

由於兩國關係緊繃，北京先前已拒絕讓2艘美國海軍軍艦訪港，週二（27日）又傳出拒絕美軍驅逐艦訪問青島的請求。薛瑞福週三（28日）出席華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）舉辦的日韓軍事合作重要性的探討演講中證實，「我們近期的確有收到來信，表示中國現在『不方便』依照先前談定的計畫，接待美國海軍進入青島港口。」對此，美方則希望能夠重新安排或是停靠其他港口。

薛瑞福表示，希望美中軍事往來能在整體關係中發揮穩定作用，雙方尤其應在強化印太區域安全的層面上，建立起信任機制，如此就能減少意外發生或事故的機會。接著薛瑞福話鋒一轉，指出美方關切中國國家主席習近平打破南海不軍事化的承諾，也對香港情勢等議題密切注意。

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