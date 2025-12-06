　
《左撇子女孩》9歲童星葉子綺　問鼎評論家選擇獎「最佳年輕演員」

▲《左撇子女孩》首週票房開出紅盤。（圖／光年映畫提供）

▲《左撇子女孩》童星葉子綺也入圍最佳年輕演員。（圖／光年映畫提供）

記者葉國吏／綜合報導　

第31屆評論家選擇獎於台灣時間今（6）日凌晨揭曉入圍名單，台灣電影《左撇子女孩》成為「最佳國際影片」的入選作品，年僅9歲的童星葉子綺也以精湛表現強勢問鼎「最佳年輕演員」，為台灣影壇帶來雙重喜訊。

評論家選擇獎由北美約575名影評人和娛樂記者共同票選，在奧斯卡前哨戰中份量十足。今年競爭格外激烈，由導演萊恩·庫格勒（Ryan Coogler）執導的《罪人》橫掃17項入圍，包括最佳影片、最佳導演、最佳男主角麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）、最佳女配角烏米·馬薩庫（Wunmi Mosaku）及多項技術獎，聲勢驚人。

▲《左撇子女孩》入選最佳國際影片。（圖／光年映畫提供）

緊追在後的是在美國國家評論協會獎大獲全勝的《一戰再戰》，入圍14項成為焦點。導演保羅·湯瑪斯·安德森（Paul Thomas Anderson）和男主角李奧納多·迪卡皮歐（Leonardo DiCaprio）再次受到肯定，同片的西恩·潘（Sean Penn）與班尼西歐·戴托羅（Benicio Del Toro）齊爭最佳男配角，蒂安娜·泰勒（Teyana Taylor）則角逐最佳女配角。

此外，《科學怪人》和《哈姆奈特》各有11項提名，展現強大競爭力。《魔法壞女巫：第二部》則入圍7項，但女主角辛西婭·艾莉沃（Cynthia Erivo）未能進榜，成為話題。最佳國際影片中，《左撇子女孩》將迎戰法國的《只是一場意外》（導演賈法·潘希 Jafar Panahi）、韓國《徵人啟弒》、阿根廷《Belén》、巴西《這不只是個間諜故事》和西班牙《穿越地獄之門》。

12/03 全台詐欺最新數據

