美中經貿高層通話　貝森特：落實川習會共識

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美中經貿高層官員再度展開通話，雙方圍繞川普與習近平釜山會晤後的協議進行溝通。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）指出，目前落實進度順利，強調華府會持續與中國對話。中方則表示，兩國正積極解決彼此多項經貿關切議題。

美中經貿官員今天透過視訊針對川普（美國總統）與中國國家主席習近平釜山會談後的共識進行交流。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在X平台發文表示，他和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與中方進行了建設性討論，落實步驟正逐步推進。他同時重申，美國致力於加強與中國的經貿往來。

中國國務院副總理何立峰也參與了這場會談。根據新華社報導，雙方不僅討論了釜山峰會及11月24日通話所達成的重要共識，還針對未來如何深化合作、妥善處理雙方關切的經貿問題展開了深入交流。中方強調，兩國將繼續發揮經貿磋商機制作用，擴大合作領域、減少爭議，推動經貿關係穩定向前。

釜山會晤期間，川普宣布美國將調降部分對中關稅，中國則承諾恢復採購美國黃豆，持續出口稀土，並加強打擊非法芬太尼。外媒引述貝森特（Scott Bessent）說法，中方將履行協議承諾，預計2026年2月底前完成1200萬公噸黃豆採購。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）則強調，雙方須維持貿易平衡，聚焦非敏感領域，避免過度依賴。