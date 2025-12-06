白營兩太陽／言詞辯論前夕合體黃國昌直播　柯文哲出險招捍清白

▲柯文哲合體黃國昌直播，創造不少話題。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨前後任主席柯文哲、黃國昌4日同框直播，考量柯案重頭戲言詞答辯將在12月中登場，此時一改9月交保以來的低調作風也掀起不少討論。據了解，經黨內討論後，認為一再忍讓未必對官司發展是加分的，該講的話還是要講出來，「現在的司法環境不會因為趴得多低，就因此獲得公平的對待，要適度爭取發言權，才有一搏的機會」。

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城弊案，被羈押1年後，在9月時以7000萬元交保。根據審理計畫排定進度，12月11日起將展開兩周的辯論程序，預計傳喚11名被告出庭。

柯文哲4日透過直播重回幕前，雖然未對官司多做評論，但仍對於過去一年檢調各種奇招感到不滿，「檢調開搜索票法官都不會拒絕，且故事都由他們編，法官也沒有辦法一一求證指控是否為真，就是在騙票」。

黨內人士說，柯文哲目前仍有官司纏身，要向支持者傳達謝意的方式有很多種，預錄播出是最保險做法，但相較高風險的直播，終究少了點真實感。而對於要不要直播一事，黨內意見眾多，畢竟司法上的風險難預測，判決的權利掌握在他人手上，「但如今到了最後一關，若一再的忍讓，會不會反而因此影響到判決的結果？」

柯文哲在今年9月交保後，行事作風轉趨低調，但檢調仍持續透過偵訊內容、證人的證詞帶風向，也讓黨內幕僚意識到，當姿態已經低調到趴在地上、還要被踹的時候，會不會反而被認為是放棄？因此透過直播，讓柯文哲適度展現捍衛清白的論述、沒有束手就擒，還是要適時向外界表達自己的立場。

幕僚強調，直播還是有拿捏分寸，且有了過去一整年的經驗，「大家都知道法庭判決不再單純，一定會有政治力影響」。柯文哲、黃國昌兩人討論後，也都認為「不用繼續趴在地上」，該講的話還是要講出來，「現在的司法環境不會因為趴得多低，就因此獲得公平的對待，要適度爭取發言權，才有一搏的機會」。

▲台北地院審理京華城案，庭訊結束柯文哲離開北院。（圖／記者李毓康攝）