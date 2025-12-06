又是毒駕上路！中和男街頭失控連環撞畫面曝　單車女慘摔倉皇逃

記者陸運陞、黃資真／新北報導

新北市中和區昨(5日)晚間9時許發生車禍！45歲詹姓男子先在忠孝街一帶擦撞路邊停放的轎車、機車，又在華新街逆向衝撞對向轎車又碰撞單車，造成包括他自己在內共3人受傷。警方獲報到場進行毒品唾液快篩後，結果呈現陽性，後續依違反公共危險、毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

▲中和男毒駕撞倒一排機車，又逆向衝撞轎車。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

畫面中可以看見，黑車通過路口後，車身莫名往右偏移，撞倒一排停放的機車；另個畫面則拍下黑車與白車發生碰撞後，車頭雙雙爛毀，倒退的白車還意外撞倒後方的UBike騎士，旁人見狀擔心發生二次碰撞，立刻上前將慘摔在地的女子扶起拉到旁邊。

警方表示，詹男駕駛自小客行經忠孝街一帶時擦撞路邊停放1輛自小客與4輛機車，又於華新街一帶逆向行駛，與對向28歲廖男駕駛的自小客發生碰撞，而廖男倒車時不慎撞倒單車騎士王女。

事故造成詹男右手骨折，王女雙腳擦挫傷，2人送往雙和醫院救治，廖男手腳多處擦挫傷，自行就醫，警方抵達對詹男施以毒品唾液快篩後呈現陽性反應，並查扣針筒1支與依拖咪酯煙彈1個，依法舉發詹嫌施用毒品駕車並扣押自小客車。

全案警詢後將依涉嫌刑法公共危險、毒品危害防制條例罪嫌，將詹男移送新北地檢署偵辦。