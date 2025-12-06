　
政治

財劃法覆議否決　綠委：一年挖走1.43兆藍白連質詢4小時都不願意

▲▼民進黨立委吳思瑤抨擊民、國兩黨通過之法案。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰針對11月14日藍白聯手通過的再修版財劃法提起覆議，昨（5日）立法院會表決後，最終以59票對50票，維持原決議、否決覆議案。對此，綠委吳思瑤表示，覆議案結果，其實不用投就知道。但國民黨版財劃惡法一年挖走國家1.43兆，藍白卻連質詢四個小時都不願意，這件事一定要讓更多人知道，「我接受投票的結果，這是民主，但我不接受不討論只表決的程序，這不是民主！」

吳思瑤表示，憲法規定，覆議案就是法案再審一次的機會。既然是「再審一次」，為什麼「不審」就表決呢？朝野協商時，韓國瑜、傅崐萁、黃國昌聯手沒收了民主的討論。

吳思瑤指出，立院自我打臉，今非昔比，今年三月一樣也是《財劃法》覆議案，卓院長依法到立院報告並備詢，各黨依據政黨比例推派16位質詢（國7民6眾1），一位15分質詢，也不過4個小時。

對於在野黨作法，吳思瑤批評，藍白凡事表決就好，重要的覆議案，竟然連質詢都免了，連討論都懶，「問題是你們不想討論不要質詢，為什麼剝奪我們少數黨想審、想討論的權利呢？一年挖走國家1.43兆的財劃惡法，連質詢四個小時的責任都不負？這麼混的立委，為什麼拉我們下水？」

吳思瑤痛批，合憲的通通不做，違憲的偏偏要做，「該給你即問即答的卓院長你不問，硬要找不該給你問的賴總統來即問即答，到底有什麼道理？」

12/04 全台詐欺最新數據

480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

某國中爆霸凌！受害者「下肢無力」　網紅醫報警：讓壞人受處罰
24歲警遭撞！肇事駕駛2罪送辦　新視角畫面曝光
只是座位比較大？商務艙有什麼優勢　網1原因甘願多花：真的爽
快訊／淡水37歲男自撞「衝跨安全島」！　命危搶救
日週刊再爆：川普與高市通話時「措辭辛辣」！　要她別插手台灣
港湖重演高嘉瑜、吳欣岱大戰！　綠擬提4席拚選票最大化

2026台北市議員選舉即將開打，台北市第2選區（內湖、南港）競爭激烈，泛綠營部分，基進黨秘書長吳欣岱預計參戰，在上屆議員選戰中，資深議員江志銘就因此落馬，而「吸票機」前立委高嘉瑜也幾乎確定回鍋議員選戰，此次港湖選戰將重演高嘉瑜、吳欣岱大戰，綠營預計維持提名4席，但各選將人人自危，深怕稍有不慎就意外落選。

吳思瑤財劃法覆議案立法院民進黨國民黨民眾黨傅崐萁質詢

