大學生車禍比例高！屏東 內埔警強力取締　守護學子行車安全

▲內埔警方持續取締重大違規。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔警分局轄內有兩所大學，每年都有大量剛拿到駕照、對路況尚不熟悉的大一新生上路，事故風險明顯偏高。警方統計今年至11月底，內埔、萬巒、瑪家、泰武四鄉鎮共發生2,406件交通事故，其中大專生事故比例高達34.6%。為保護學子安全，內埔警鎖定無照、未戴安全帽、闖紅燈等重大違規加強取締，並提醒新生遵守道安規則，避免悲劇發生。

內埔警分局轄內有屏東科技大學及美和科技大學二所大專院校，很多大一新生都剛考取駕照，騎車技術不熟練、道安規則也不熟悉，再加上新來乍到內埔地區，道路交通狀況不清楚，因此很容易發生車禍。

內埔警方統計分析，從今（114）年1月1日到11月30日，在轄內內埔、萬巒、瑪家、泰武鄉等4個鄉鎮，總共發生了2,406件交通事故。而當事人身份為「大專院校（18-24歲）」學生者，在10件的Ａ1類(嚴重)車禍中，有1件1人，在1,232件的Ａ2類(受傷)車禍中，有502件652人受傷，在1,164件的Ａ3類（財損）車禍中，有332件401人，大專院校學生佔全般交通事故件數比例，高達34.6%。

內埔警分局指出，車禍發生的前5大原因，分別是「未保持行車安全距離」、「恍神緊張心不在焉分心駕駛」、「轉彎未依規定」、「無號誌路口不停讓」及「起步時不注意」。因此為保護學生生命身體及維護轄區交通安全，內埔警分局員警將會持續加強取締「無照駕駛」、「未戴安全帽」、「逆向駕駛」、「未兩段式左轉」、「闖紅燈」及「酒後駕車」等重大違規行為。

分局長江世宏提醒所有年輕學子，沒有駕照就不可騎（駕）車，上路請遵守道路交通安全規則，比如不超速、不闖紅燈、要戴好（扣緊）安全帽、遇無（閃光）號誌路口要主動「停讓」等，人生旅程正要啟航，勿一時疏忽，讓愛您的家人遺憾終身。