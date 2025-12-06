　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

GPT-5.2最快下周亮相！OpenAI啟動「紅色警戒」　迎戰谷歌Gemini 3

▲▼OpenAI執行長奧特曼本周宣布啟動「紅色警戒」。（圖／路透）

▲OpenAI執行長奧特曼本周宣布啟動「紅色警戒」。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）本週宣布公司已啟動「紅色警戒」（code red），要求團隊加速提升ChatGPT品質，以應對來自谷歌（Google）與Anthropic的激烈競爭。知情人士透露，OpenAI計畫透過即將推出的GPT-5.2更新，作為對谷歌上月推出的Gemini 3的首次回應，最快可能在下週初正式亮相。

熟稔美國科技新聞及媒體網路的《The Verge》指出，GPT-5.2已準備就緒，此次更新將提升各性能，縮小Gemini 3在排行榜上所取得的優勢。上個月登上排行榜榜首的Gemini 3，曾讓奧特曼與身兼xAI執行長的馬斯克（Elon Musk）留下深刻印象。

《The Information》報導指出，奧特曼表示，OpenAI內部評估顯示，新一代推理模型在表現上已「領先Gemini 3」。

原本OpenAI計畫在12月晚些時候推出GPT-5.2，但因競爭壓力迫使時程提前，目前已將12月9日定為目標發布日。不過，由於OpenAI的發布計畫經常因開發挑戰、伺服器容量問題，甚至競爭對手AI模型的公告與洩漏而有所調整，因此GPT-5.2最終推出日期仍可能稍晚於原定時間。

除了新版本的推出，OpenAI也將在未來幾個月持續改進ChatGPT的速度、穩定性與可自訂性，逐步將重心從新增功能轉向整體性能提升。奧特曼強調，此次「紅色警戒」行動的核心目的，就是透過GPT-5.2等更新，全面提升ChatGPT的表現，讓產品在面對激烈競爭時更具競爭力。

目前OpenAI尚未對外公開GPT-5.2的完整功能細節，市場也持續關注這次更新能否幫助OpenAI縮小與谷歌之間的差距，並在AI領域維持領先地位。

12/03 全台詐欺最新數據

GPT-5.2最快下周亮相！OpenAI啟動「紅色警戒」　迎戰谷歌Gemini 3

GPT-5.2最快下周亮相！OpenAI啟動「紅色警戒」　迎戰谷歌Gemini 3

