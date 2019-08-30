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酒駕男躲查緝「高速自撞爆炸」不治…2警挨告結果出爐　1菜鳥已不想幹

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記者葉國吏／綜合報導

新竹一位賴姓男子在今年6月因酒駕躲警察，結果高速自撞變電箱，整台車爆炸成火球，賴男最後因內出血嚴重不致。而當時追捕賴男的2位員警也因此涉嫌過失致死罪，最後新竹地檢署認為2位員警認真執法，處分不起訴。但其中一位員警因為承受過大壓力，一度想辭職轉行。

回顧這場車禍，在2019年6月13日，1名35歲賴姓男子，駕著休旅車行經南寮時，因車行飄移，而被巡邏的警方懷疑有酒駕狀況，轄區南寮派出所員警發現後從後尾隨，賴男驚覺被警方盯上後，加速油門躲避警察，終在新竹市延平路2段，不慎撞上一旁的變電箱。

▲酒駕男馬路飄移　甩尾隨警「一秒撞上變電箱」...車燒毀人不治。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲酒駕男馬路飄移　甩尾隨警「一秒撞上變電箱」...車燒毀人不治。（圖／記者陳凱力翻攝）

由於撞擊力道過大，休旅車嚴重變形，後方的警方發現賴男撞車，立刻停下查看，卻發現休旅車已出現汽油外漏，員警與路旁民眾協力將賴男移出車外，並通報救護車將他送往國軍新竹醫院。而撞上變電箱的休旅車也因汽油外漏起火燃燒，火勢非常猛烈，整輛休旅車幾乎成焦黑，最後在消防人員灌水才將火勢控制。

新竹市警局表示，警方執勤時並未與對方追逐，而是發現賴男疑有酒駕行為，先保持距離並尾隨後方，可能因天雨路滑，員警只見到賴在急速過彎時，就衝入人行道直接撞上變電箱。

▲賴男為甩開尾隨的警車，在過程中自撞電線桿，造成車毀人亡。（圖／記者陳凱力翻攝）

目擊者指出，賴男從休旅車拉出時意識清楚，但疑似因撞擊力道過大，造成胸、腹臟嚴重出血，5時許仍被院方宣告搶救無效。而2位員警也因此涉及過失致死罪嫌。

根據《聯合報》報導，檢方調查，2員警否認涉犯過失致死罪嫌，稱賴男危險駕駛幾乎撞到機車，為避免賴繼續危險駕駛造成危害，才會追蹤攔停。另外，賴男自撞送醫後，抽血測試血液酒精濃度達0.18，確實酒駕。檢察官認為，2名員警依法認真執行而追蹤欲攔停稽查，追蹤行為符合法律規定，處分不起訴。但其中一位剛從警校畢業的員警因為心理壓力過大，已經不想幹警察了。

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