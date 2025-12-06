　
國際

美烏官員稱在建立安全框架上取得進展　將進行第三天會談

▲▼美國中東特使威特科夫、前白宮高級顧問庫許納2日在莫斯科與俄羅斯總統普丁等人展開會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國中東特使威特科夫、前白宮高級顧問庫許納2日在莫斯科與俄羅斯總統普丁等人展開會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國與烏克蘭代表團在美國佛羅里達州展開第3天會談，雙方表示已在為戰後烏克蘭建立安全框架方面取得進展，但強調任何實質突破仍取決於俄羅斯是否願意展現對長期和平的承諾。這項談判由美國中東特使威特科夫與川普的女婿兼前白宮高級顧問庫許納主導。

根據《美聯社》，美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）與烏克蘭談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）、赫納托夫（Andriy Hnatov）於當地時間5日在佛州貝殼灣私人俱樂部（Shell Bay Club）結束第2天會談後指出，雙方除了討論安全框架，也檢視戰後重建、聯合經濟計畫等未來繁榮議程。

美方強調，烏克蘭要達成持久和平，仍需強化「嚇阻能力」。

此次談判備受外界關注，是因川普政府正推動基輔與莫斯科接受美國調停的方案，試圖終結近4年戰爭。儘管川普的28點計畫日前外洩，雙方官員仍對最新進展保持高度保密。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，代表團此行亦希望聽取美方對克里姆林宮會談的說明，並再次指控普丁拖延和談、以軍事施壓爭取更有利條件。他稱烏方有必要了解普丁又提出什麼藉口拖延戰爭。

俄羅斯方面，克里姆林宮外交顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）則公開稱讚庫許納，認為其可能在促成和平中扮演重要角色，並形容與美國特使的5小時會談「必要且有用」，但仍有部分美方提議無法接受。他同時抨擊歐洲盟國對和談提出莫斯科難以接受的要求，認為這反而阻礙美俄達成共識。

歐洲領袖則持續擔憂若協議缺乏安全保障，俄羅斯可能再度發動侵略。法國總統馬克宏日前訪問北京，聲稱已看見中國願意為和平努力，並重申歐洲必須在談判中擁有發言權。

相關新聞

川普新版國安戰略狠批歐洲　強調美國影響力

川普新版國安戰略狠批歐洲　強調美國影響力

美國川普政府發布最新《國家安全戰略》（NSS），內容強烈批評歐洲盟友在移民、言論自由等政策上「導致文明面臨被抹除的危機」，質疑部分國家未來是否仍具有作為美國可靠夥伴的能力。

下周汽柴油估最多漲2角　俄烏情勢推升國際行情

下周汽柴油估最多漲2角　俄烏情勢推升國際行情

普丁私生女遭突襲訪問　稱「很抱歉」閃人

普丁私生女遭突襲訪問　稱「很抱歉」閃人

美中貿易縮水25％　美貿易代表：正確方向

美中貿易縮水25％　美貿易代表：正確方向

美軍再轟可疑船隻！擊斃4人　疑涉毒品走私

美軍再轟可疑船隻！擊斃4人　疑涉毒品走私

