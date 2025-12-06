川普上任廢除「出生公民權」嚴防非法移民　美最高法院明年審理

▲美國華府最高法院前，示威團體針對「限制出生公民權」行政命令展開抗議。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國最高法院於當地時間5日宣布，將審理總統川普限制出生公民權的行政命令是否合法。這項行政命令規定，若父母均非美國公民或綠卡持有者，其子女就算在美國出生，也無法自動取得美國國籍。此案攸關憲法第14條修正案的長期解釋，也可能重塑美國出生公民權的法律基礎，影響數百萬人。

美國最高法院預計於明年春季聽取口頭辯論，並在上半年以前作出最終裁決。

根據《路透社》、《美聯社》，川普重返白宮後首日（1月20日）簽署該行政命令，作為其廣泛移民政策的一部分，旨在打擊非法及合法移民。美國司法部提起上訴，挑戰下級法院封阻該命令的裁決。下級法院認定，川普的政策違反憲法第14條修正案，以及自1940年起被納入《移民與國籍法》的出生公民權相關法律。

憲法第14條修正案自1868年通過以來，長期被解釋為保障在美國出生的嬰兒自動取得國籍，僅外交官子女及外國佔領軍子女為例外。川普政府則主張，「受其管轄」條款意味著，僅父母對美國有「主要效忠」的孩子才可獲國籍，包括公民與永久居民；非法或短期合法居留者的子女不屬此列。

川普政府也指出，美國廣泛的出生公民制度刺激了非法移民以及所謂的「生育旅遊」，即外國人專程赴美生子以獲取美國國籍。然而，所有審理此事的下級法院均認定，該命令違憲或可能違憲。

最高法院今年6月已在另一相關裁決中，以6比3保守派多數，限制聯邦法官對全國性禁令的使用，但並未裁定出生公民權命令本身的合憲性，仍允許下級法院透過集體訴訟對個別州或全國作出禁令。

此外，川普政府其他移民政策亦面臨司法挑戰，包括洛杉磯地區的移民執法行動及芝加哥地區國民警衛隊部署。