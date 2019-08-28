獲頒終身成就卓越獎！國壽董座黃調貴哽咽　感謝家人46年支持「工作優先」

▲國泰人壽董事長黃調貴（右）獲金管會主委顧立雄頒發2019保險卓越獎「終身成就卓越獎」。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

被譽為保險業界國家重量級獎項的「台灣保險卓越獎」28日舉行頒獎典禮，國泰人壽董事長黃調貴獲頒終身成就卓越獎，他表示，自己從1973年進入國泰人壽，貴人不斷，這個獎項是給國泰金控董事長蔡宏圖與國泰人壽所有成員；他也哽咽表示，謝謝家人支持他的「工作優先」，這一優先就是46年。

「我在每一個階段，都有貴人相助。我能力不是很好，但也因為有貴人相助。」黃調貴獲金管會主委顧立雄頒發「終身成就卓越獎」後致詞表示，他在1973年研究所畢業時，已經取得東吳大學講師及國泰人壽辦事員的工作。大學講師的薪水較高，形象更好，但論文指導老師堅持要他去國泰人壽，走出不一樣的路，「辦事員薪水比較低，形象又比較不好，沒想到這一待就是46年。」

「論文是老師指導，但我忙著交女朋友，負責打報告和整理而已，還好我不選市長或總統，但希望這次競選壽險公會理事長的對手不要拿這個來打我。」黃調貴從玩笑話轉為正經說道，自己會走上壽險業這條路，指導教授是第一位貴人。

進入了國泰人壽以後，黃調貴在數理企劃部門接下了統計科科長，這部門有7個人，最後這7人團隊中，他後來當上了國泰人壽董事長，另一位是國泰人壽副董事長熊明河，國泰人壽總經理吳明洋，及國泰人壽二位副總經理蔡漢章與李永振，也就是說，7人團隊中，有5個人是副總經理以上，「每個人的能力都比我高、學歷比我好，這些人都是我的貴人。」

▲國泰人壽董事長黃調貴。（圖／記者楊絡懸攝）

黃調貴第二階段進入國泰人壽業務部門，他說，當時的貴人就是前國泰人壽總經理張發得和蔡漢章；到了第三階段，黃調貴調到投資部門，一開始他對投資完全不懂，貴人就是國泰人壽現任總經理劉上旗與國泰金控總經理李長庚。

「我在這邊要特別感謝國泰人壽，這個獎是國泰人壽的。」黃調貴表示，因為在國泰人壽才能給他這麼大的學習和發揮空間，這個獎項是國泰金控董事長蔡宏圖與國泰人壽所有成員。最後，他哽咽表示，他要感謝家人的包容，工作一忙，很少時間陪伴家人，但家人始終支持「工作優先」，這一優先，至今已經46年了，「對不起我的家人。」

黃調貴也鼓勵在場的保險業務人員。他說，這個產業是「值得待的」，否則他不會一待就是46年；而從事壽險業有3大功德，一是提供保戶保障，二是每增員一個人，每個人背後代表著一個家庭。國泰人壽到越南設點時，他隨即告訴同仁，「你每增員一個人，就是幫一個家庭，也提供客戶得到保障。」

「第三個功德即是投資。」黃調貴說，透過保險業的投資專業，可讓好幾百萬的民眾的資金增加收益，這是一個很大的功德，所以他呼籲保險從業人員，一旦加入這行業就「千萬不要落跑」，值得持續待下去。