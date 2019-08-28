巴西人均收入超過1萬美元　小農民靠破壞生態賺錢

▲巴西亞馬遜雨林大火持續燃燒。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

亞馬遜雨林大火持續燃燒引起全球關注，各界紛紛探討誰是「凶手」造成地球之肺的破洞。巴西農民安德拉德（Aurelio Andrade）無奈表示，砍伐森林是他和其他農民在這塊土地上唯一的生存之道。不過，人均GDP超過1萬美元的巴西，為何淪落到靠著破壞自然環境維生呢？

「在這裡，我們沒有得到聯邦政府或其他人的支持，我們只有上帝。」安德拉德表示他們砍伐雨林純粹只為了生存。「為了生存，我們砍樹、種草，這樣小牛才有東西吃」。但在求生存的同時，他卻沒察覺到全世界正對於這波近年來最嚴重的大火發出抗議聲浪。

巴西野火持續燃燒，許多土地早已光禿沒有樹木，部分區域燒得焦黑且野火不斷悶燒，這樣的景象每天在亞馬遜雨林內重複上演。安德拉德的農地距離巴西西北部紅東尼亞州（Rondonia）足足有120公里，他們所在的區域通訊不佳甚至幾乎沒有通訊。因此，正當巴西數以千計的消防人員和軍人投入於救火行動中時，這個區域似乎沒有人知道此事。

野火已經逐漸蔓延到安德拉德鄰近的農地，他每天徹夜難眠憂心忡忡，密切監控野火動向。他說，「我很害怕，每天晚上睡覺的時候，我都擔心野火可能會對農地造成破壞」、「我整天都到圍欄旁邊看，看野火在哪，看煙霧在哪。」

安德拉德嘆道，為了生存他們也別無選擇，「即便是一個廢棄區域你都必須清理、燃燒然後再蓋房子，這樣妻子和小孩才有地方居住。如果你是一隻鳥，你也不會將自己的家蓋在一棵空心的樹上，對吧？」

對此，專家表示，為了放牧或耕種，越來越多人在長達數個月的乾季以火耕清理土地，因此也更加劇了大火災情，即便像安德拉德這樣的小農民，也得被歸為加劇土地傷害的罪魁禍首。