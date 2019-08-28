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「法國總統先跟我道歉」！　巴西總統：那我就接受G7國家6億金援

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▲▼亞馬遜雨林大火。（圖／達志影像／美聯社）

▲G7國家決定投入數千萬美元經費協助對抗亞馬遜大火，巴西政府並不領情。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

國際社會關注南美洲亞馬遜雨林大火，七大工業國組織（G7）決定投入2000萬美元經費協助撲滅火勢和後續造林計畫，但巴西政府卻拒收，批評歐洲國家只想藉金錢滿足其殖民野心。巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）27日表示，只要法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）先向他道歉，他就會接受這比資金。

美聯社報導，馬克宏先前質疑，波索納洛政府無力保護雨林生態多樣性。波索納洛不滿被指稱是騙子，並指責馬克宏在大火席捲亞馬遜地區之際，反而質疑巴西的主權地位。波索納洛說，馬克宏得先收回他先前的言論，「然後我們再來談」。

七大工業國組織稍早前承諾，將提供2000萬美元（約新台幣6.2億元）資金協助對抗亞馬遜地區森林火災和保護雨林生態。此外，英國政府還願意再額外提供1200萬美元（約新台幣3.7億元）金援，加拿大也願意額外提供1100萬美元（約新台幣3.4億元）。

在本屆七大工業國集團法國峰會中，馬克宏將亞馬遜野火問題列為一大重要議題，各國承諾將耗資超過4000萬美元，用於撲滅火勢和造林。波索納洛則批評法國等富裕國家將巴西視為「殖民地」。

馬克宏27日在一場談話中解釋，這筆金援不單單針對巴西，而是包括亞馬遜地區的9個國家，包括哥倫比亞和玻利維亞等國。此外，法國在南美州擁有法屬圭亞那（French Guiana）海外領土，因此也自認自己是「亞馬遜國家」的一份子。

亞馬遜雨林正面臨嚴重森林大火危機。巴西太空研究所（INPE）指出，在過去一年巴西野火發生率上升了85％，一共發生多達7萬7000場大火，其中有一半發生在亞馬遜地區，且大多都發生在過去一個月。

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▼巴西總統波索納洛要求法國總統馬克宏先向他道歉。（圖／路透）

▲▼巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／路透）

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關鍵字：亞馬遜雨林,亞馬遜,巴西

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